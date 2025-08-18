Suscríbete
¿Timothée Chalamet y Kilye Jenner se separación?

August 17, 2025 • 
María Dávalos
Esto es lo que sabemos de las supuesta separación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Una de las parejas más populares del momento, sin duda, son Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Desde la gran química que han demostrado tener hasta la manera en que mantienen su relación al margen de los reflectores.

Aunque desde que empezaron su noviazgo han mantenido un perfil bajo, la certeza de que están locos uno por el otro era algo indiscutible. Hasta ahora, ya que en las últimas semanas, los rumores de una posible separación empezaron a inundar las redes.

En especial después de que Kylie celebrara su cumpleaños el pasado 10 de agosto y Timothée no compartiera algún mensaje al respecto en redes. Lo que muchos fans pasaron por alto por el nivel de privacidad que manejan como pareja fue una señal de alerta para muchos otros.

A pesar de ser un tema que se puso en tendencia, ninguno ha salido a hablar al respecto, lo que no sorprende porque nunca han sido de dar declaraciones sobre su relación. Pero una fuente cercana a la pareja fue quien se encargó de romper el silencio sobre la posible separación.

“No se han visto en semanas solo porque Timothée estaba grabando Dune en un estudio de Budapest, y Kylie también ha estado trabajando. Lo visitó en julio. Pero aunque Kylie tiene un jet privado, el vuelo dura 12 horas. Es madre y también trabaja. Tiene muchas responsabilidades en Los Ángeles. La agenda de Timothée es muy apretada y tiene muy poco tiempo libre. Pero lo están logrando. Se llaman por FaceTime casi todos los días. Se extrañan y están perfectamente bien.”

Esta declaración fue suficiente para calmar las aguas y reavivar la esperanza de que el amor entre Kylie y Timothée está lejos de terminarse y está más fuerte que nunca a pesar de la distancia y las agendas apretadas.

