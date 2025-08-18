Entre brillos y relieves: diseños creativos para uñas

Nuestras uñas son un accesorio que complementa y refleja nuestra personalidad. Para este otoño 2025 podemos optar por diseños discretos y agregarles detalles mínimos que harán toda la diferencia al darle un toque creativo. Con pequeñas piedras, relieves prácticamente imperceptibles o efectos sutiles, llevamos nuestro manicure a otro nivel.

Menos es más, también en el manicure

Los diseños que actualmente roban más miradas no necesariamente son los más ornamentados, sino aquellos que destacan por incorporar elementos tenues que, en conjunto, crean algo especial. Aquí te contamos cuáles opciones serán ideales si buscas algo diferente.

Lo grande de lo micro

Pinterest

La pedrería en las uñas sigue en tendencia y también la veremos en otoño. Pueden ser de diferentes colores, metálicas o perlas pequeñas. Al igual que los demás diseños, el orden no importa, sino dejar que estas se lleven el protagonismo. El tamaño también puede variar tanto como tú quieras, combinar dará como resultado algo único.

Relieves divertidos

Una textura que ofrece una gama muy variada de diseños. Desde ondulaciones, líneas rectas o formas específicas, estos trazos en efecto gel añaden la ilusión 3D. El tono de la base es indefinido aunque también le puedes pedir a tu manicurista que le agregue color al gel si quieres que sea lo que sobresalga.

Pinterest

Colores traslúcidos y ojo de gato: brillo hipnótico

Ambas propuestas son ideales para quienes buscan algo más sofisticado y original. Los destellos están mezclados en el mismo esmalte por lo que será suficiente con eso si no quieres agregar texturas. Además, una de las ventajas del efecto ojo de gato es que hay un sinfín de maneras de acomodar el brillo. Es un must si quieres algo moderno sin caer en lo excesivo.

Pinterest

El arte está en los detalles

Las tendencias están en constante movimiento, pero este tipo de nail art se caracteriza por la versatilidad y durabilidad que ofrece. Estos elementos a simple vista podrían pasar desapercibidos pero son la respuesta para quienes buscan algo más elaborado y no caer en lo maximalista.