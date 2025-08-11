Suscríbete
5 diseños de uñas rojas fáciles y bonitos que vas a querer llevar todo el año

¿Necesitas inspo para el manicure perfecto en color rojo? Aquí te dejamos 5 opciones que simplemente vas a amar

August 11, 2025 • 
María Dávalos
diseños-de-uñas-en-color-rojo.jpg

5 diseños de uñas en color rojo que son tendencia y estilizan tu mano

Si algo es seguro, es que el rojo nunca pasa de moda; ya sea porque es uno de los colores primarios o simplemente por lo bien que se ve en todo, este color llegó para marcar tendencia este verano 2025. Ya sea que estés buscando el diseño clásico monocromático que grita elegancia o algo con más detalles gráficos y personalidad, este color es el protagonista de manicures que puedes llevar en cualquier momento.

5 diseños de uñas rojas en tendencia para verano 2025

Monocromático:

diseño-de-uñas-rojas-monocromaticas.jpg

Si tú lo adoras, es el minimalismo; el clásico diseño monocromático es una elección con la que nunca puedes errar. Ya que no solo es elegante y versátil, también combina con absolutamente todo. Puedes elegir un rojo intenso para el día a día, o un tono vino para momentos especiales. Si quieres que se vea aún más pulido el look, un top coat brillante lo llevará al siguiente nivel.

Manicure francés en rojo:

El manicure francés no solo es de los favoritos de Hailey Bieber, también es de los nuestros. Ya que es una manera sencilla pero con mucho estilo de renovar este clásico, al dejar de lado el blanco para dar paso a un rojo que llega para ser protagonista. Lo mejor de todo es que la base nude con puntas rojas nos da esa vibra delicada pero con mucha actitud, perfecta para días importantes en el trabajo.

Aura nails:

diseño-de-uñas-aura-rojas.jpg

En caso de que seas fan de estar al día con las tendencias virales, las aura nails en rojo son la elección perfecta para ti. El efecto degradado nos hace llevar la atención al centro de la uña, dando así la ilusión de profundidad. Es el diseño ideal si buscas algo llamativo pero sin caer en exceso.

Polka dots:

Si algo regresó para quedarse, sin duda son los polka dots, ese patrón que emana elegancia con un toque juguetón perfecto para un verano lleno de diversión. Ya sea que quieras la base en color rojo o los puntos, cualquiera de las dos opciones te dará un resultado increíble. Algo que nos fascina de este diseño es que lo puedes hacer en casa, así que además de lindo, es superpráctico.

Gráfico:

diseño-grafico-de-uñas-en-rojo.jpg

Ahora bien, si tú eres más maximalista y no te da miedo experimentar con líneas, figuras o incluso pedrería, un diseño gráfico es para ti. Ya sea que lo prefieras con el rojo de base o como el encargado de dar toques de color, estos diseños se ven increíbles si los combinas con colores como el blanco, negro o dorado.

El rojo no solo es un color que empodera y estiliza, también es uno de los más versátiles, lo que hace que se adapte con facilidad a cualquier ocasión y estilo. Ya sea algo clásico para la oficina o un diseño divertido para el fin de semana, estos cinco diseños de uñas en color rojo prometen elevar cualquier look.

