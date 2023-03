Adicción a masturbarse y más: 7 famosos que han hablado sobre su pene sin tapujos

Las celebridades están tan expuestas al ojo público que han aprendido a desprenderse de los tabúes; hablar de su sexualidad, de su vida privada y de su cuerpo les ha sido cada vez más fácil. Estos famosos incluso han hecho atrevidas declaraciones sobre su pene sin temor a las críticas, ¡entérate de más!

Adicción a masturbarse y más: 7 famosos que han hablado de su pene sin tapujos

Justin Bieber

Justin Bieber es uno de los artistas más transparentes en el medio; el cantante ha eliminado los tabúes de su vida e incluso una vez reveló lo siguiente sobre su miembro:"Siento que mi pene está siempre más limpio que mis dedos”, comentó en una entrevista, asegurando que todo está muy limpio down there.

Shia LaBeouf

El protagonista de Fury y Transformers una vez habló con Playboy sobre una de sus masturbaciones más extrañas e inesperadas: “Una vez lo froté con una almohada porque lo había visto en una película porno. No debí ponerlo en el ángulo correcto, porque no noté demasiado...”.

Shia Labeauf Foto: Getty Images

Steven Yeun

Fue en una de las grabaciones de The Walking Dead que el actor entró alarmado al set de rodaje para pedir ayuda, pues tenía un bicho en su miembro: “Ayúdenme, tengo una garrapata en mi polla”. No sabemos cómo acabó esta situación pero estamos seguras de que no fue nada placentera.

Foto: Getty Images

John Mayer

Sí, John Mayer ha confesado ser un adicto a la masturbación: “Soy un maestro de la masturbación. Antes de hacer café y ya estoy liado. Es un problema serio en mi vida”, confesó sin pena.

John Mayer Foto: Getty Images

Robert Pattinson

Fue en la película Little Ashes que Pattinson tuvo que masturbarse de veradd frente a las cámaras:

«Una vez decidí abandonar la actuación, fue cuando hice ‘Sin límites’. Interpreté a Salvador Dalí y tuve que hace un montón de escenas en las que estaba desnudo, y también tuve que masturbarme. De verdad. Mi cara de orgasmo está grabada para la eternidad», contó el actor en el pasado. Esto fue debido a que fingir un gesto de placer no estaba funcionando, por lo que tuvo que llevar la escena a la realidad. Además, confesó que para la película “le pusieron un implante en el pene”.

Theo James

El actor dio mucho de qué hablar en el primer capítulo de The White Lotus después de que su pene quedara expuesto en una escena de desnudo. Theo James fue tema de conversación en las redes sociales después de aparecer desnudo en The White Lotus; múltiples internautas quedaron impactados por el tamaño del pene del protagonista de Divergente, pero ¿qué tan real fue la escena?

El artista ha reconocido recientemente que utilizó una gigantesca prótesis de pene para la comentada escena de su desnudo en el primer capítulo.

«La gente pensaba que era el monstruo del lago Ness», dijo Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show. «A veces no puedo respirar de lo que me pesa», bromeó James, antes de explicar que se trataba en realidad de una prótesis de pene tamaño considerable.

«La verdad es que vas a esas escenas y tienes una conversación con el director y los productores y te dicen: ‘Vale, para esto vamos a usar una prótesis’. Y tú dices: ‘Vale, me parece bien'», dijo el actor, a lo que Jimmy respondió:

«¿O sea, que es una prótesis? Gracias a dios, acabas de hacer que muchos hombres se sientan mejor ahora mismo. Honestamente, solo les dije que no quería que fuera una distracción. Tiene que ser de buen tamaño, porque la escena no va sobre el pee-pee, va sobre el juego de poder y el sexo», explicó James sobre el tipo de prótesis que le dijo a la diseñadora de maquillaje Rebecca Hickey que le gustaría llevar.

«Pero llegamos al set y ella [Rebecca Hickey] tenía como un martillo o algo así. Es como si se lo hubieran robado [el pene] a un burro en el campo. La cosa era enorme», añadió.

Pete Davidson

Como buen comediante, el actor de SNL no dudó en hacer fuertes declaraciones sobre su pene e incluso mencionó que se masturbaba pensando en Ariana Grande antes de comenzar un romance con ella:

“Lo entiendo. ¡Me masturbaba pensando en ella antes de conocerla!”, le dijo Davidson a Howard Stern en el programa de radio SiriusXM. Finalmente habló sobre el tamaño de su miembro sin tapujos: “Creo que tengo un pene de tamaño promedio y es pequeño. Todo es grande para ella”, sin embargo, en el pasado Ariana Grande reveló que el pene de Davidson mide 25 centímetros.

