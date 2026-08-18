¿Tini Stoessel se retira de la música? Estos serían sus planes tras su boda con Rodrigo de Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año, y mientras que la pareja avanza con los preparativos de su boda, también han comenzado a salir a la luz algunos de los supuestos planes que tendrían para su futuro juntos, una vez que se den el “sí, quiero”.

Algunos medios argentinos han revelado que la boda de la cantante y el futbolista estaría prevista para el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, una de las provincias de Buenos Aires, Argentina.

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¿Tini Stoessel se retira de la música tras su boda con Rodrigo de Paul?

Mientras Tini viaja a París para su prueba de vestido de novia, un nuevo rumor sobre el futuro de la pareja ha comenzado a cobrar fuerza, pues de acuerdo con Pochi, una periodista de Gossipeame, la cantante tendría importantes planes para su vida después de la boda, una noticia que ha sorprendido a sus fanáticos.

“Lo que a mí me habían contado es que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero una vez que se case, se quiere retirar por dos o tres añitos”, contó.

Sin embargo, fue muy clara al revelar que no se trataría de un retiro definitivo: “Quiere pausar su carrera. No retirar, sino que pausar, y dedicarse a tener hijos y a la familia, para después volver con todo”, aseguró.

Tini tendría previsto hacer una pausa temporal en su carrera para enfocarse en su vida familiar; sin embargo, esta información ha sorprendido debido a que la cantante se encuentra en uno de los momentos más activos de su carrera.

¿Tini Stoessel se retira de la música tras su boda con Rodrigo de Paul? Instagram/@tinistoessel

Los planes de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul después de su boda

La posibilidad de formar una familia junto a Rodrigo de Paul sería uno de los principales proyectos de Tini Stoessel para esta nueva etapa de su relación, pues su boda marcará un nuevo comienzo para ambos.

Tras una separación y posterior reconciliación, la pareja decidió apostar nuevamente por su historia de amor y dar el siguiente paso al confirmar su compromiso, dejando claro que están hechos el uno para el otro y que no hay razón para no estar juntos y formar una familia.