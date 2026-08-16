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¿Cómo es la vida de Zendaya y Tom Holland lejos de Hollywood? Así es el lujoso hogar que han construido en Londres

Zendaya y Tom Holland han encontrado en Londres el refugio perfecto para vivir su matrimonio lejos del ojo público y la exposición de Hollywood.

Agosto 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
La romántica declaración de amor de Tom Holland a Zendaya

Así es la lujosa mansión de Zendaya y Tom Holland en Londres

Getty Images

Zendaya y Tom Holland se han convertido en una de las parejas más queridas y seguidas de Hollywood; sin embargo, los actores han preferido mantener su vida personal lejos del ojo público para disfrutar de un poco de privacidad.

Es así como los actores eligieron uno de los barrios más exclusivos de Londres para disfrutar de una vida más tranquila y discreta, lejos del ritmo y la exposición de la industria del entretenimiento, para formar su hogar.

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Así es la lujosa mansión de Zendaya y Tom Holland en Londres

Tom y Zendaya adquirieron en 2022 una propiedad en la zona de Richmond, al suroeste de Londres, una elección que tiene un significado especial para Holland, quien creció en la cercana localidad de Kingston upon Thames.

De acuerdo con medios británicos, la lujosa propiedad de estilo campestre, habría tenido un costo cercano a los 3 millones de libras, equivalentes a unos 3.5 millones de euros, y cuenta con 6 habitaciones, un gimnasio, una sala de cine y un amplio jardín.

Sin embargo, a pesar de las comodidades, la pareja ya se encuentra haciendo renovaciones para crear espacios que vayan de acuerdo a sus necesidades.

¿Cómo es la vida privada de Zendaya y Tom Holland en Londres?

La elección de esta viviendo no ha sido solo por el lujo, pues se encuentra en un barrio que les permite disfrutar de una vida más normal, Zendaya ha sido vista paseando por Richmond Park, comprando en supermercados locales y disfrutando de restaurantes de la zona, mientras que ambos han intentado mantener un perfil discreto cuando no están trabajando.

Además, este tranquilo rincón de Londres destaca por sus áreas verdes, calles encantadoras y ambiente discreto, características que también han atraído a celebridades como Mick Jagger y Tom Hardy en busca de privacidad y contacto con la naturaleza.

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