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Moda y Belleza

Uñas coquette: 6 diseños delicados para llevar la tendencia más romántica en otoño

La clave para llevar las uñas coquette en otoño está en equilibrar lo dulce con colores cálidos propios de la temporada.

Agosto 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas coquette que serán tendencia en otoño

Ideas de uñas coquette que serán tendencia en otoño

Instagram/@bepretty__nailss

Con su estética delicada y femenina, las uñas coquette se reinventan para conquistar el otoño a través de tonos cálidos como los rojos, borgoñas y marrones, creando diseños románticos que no pasarán desapercibidos.

Moños, perlas, corazones y tonos suaves se convierten en los protagonistas de manicuras que combinan elegancia con un toque dulce, pero con una apariencia más sofisticada y contemporánea, que combina con cualquier look.

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Ideas de uñas coquette que serán tendencia en otoño

Si buscas darle un toque romántico y femenino a tu manicure, pero sin caer en diseños demasiado extravagantes, estas propuestas son ideales para llevar la estética coquette y adaptarla a la elegancia del otoño.

Moños mini

Los pequeños lazos son uno de los elementos más representativos de la estética coquette, y puedes llevarlos en blanco, rosa pastel o incluso en tonos vino sobre una base nude o translúcida.

French rosa con perlas

La clásica manicura francesa se transforma con una punta en rosa suave y diminutas perlas colocadas estratégicamente sobre algunas uñas, una opción sofisticada que mantiene ese aire romántico sin perder el minimalismo.

Corazones en tonos otoñales

Para adaptar el estilo coquette a la temporada, cambia los tradicionales corazones rosas por tonos como borgoña, chocolate, ciruela o rojo cereza, puedes dibujarlos sobre una base transparente o en tonos nude para conseguir un contraste delicado.

Uñas de encaje

El encaje también encuentra su lugar en esta tendencia, un diseño inspirado en los tejidos románticos, con pequeños motivos florales o líneas que recuerden a una prenda de encaje, puede convertir una manicura sencilla en una propuesta mucho más especial.

French con lazos florales

Si quieres una manicura más elaborada, combina una punta francesa muy fina con pequeños lazos y flores, y para mantenerla elegante, utiliza una paleta de colores reducida, como blanco, rosa empolvado y un toque de rojo oscuro.

Coquette en rosa empolvado

A veces, menos es más, y una manicura completamente cubierta en rosa empolvado, acompañada por pequeños detalles de brillo, perlas o un lazo en una sola uña, consigue ese efecto romántico sin resultar excesivo.

Así, la tendencia coquette se reinventa para la nueva temporada y demuestra que los pequeños detalles pueden transformar por completo una manicura.

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