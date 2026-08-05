Cómo parecer más alta sin usar tacones: 6 trucos de estilistas que sí funcionan

La estatura forma parte de nuestra genética y no define tu atractivo físico ni tu estilo, sin embargo, las piernas largas usualmente se asocian con una silueta más estilizada y óptima para lucir ciertas prendas. Si eres una mujer bajita, hay ciertos trucos (además de los tacones) a los que puedes recurrir para alargar visualmente tu figura y parecer más alta. Algunos estilistas y expertos en el mundo de la moda se inclinan por técnicas que crean ilusiones ópticas que estilizan la silueta y dan la impresión de tener unos centímetros de más.

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¿Cómo parecer más alta sin usar tacones?

Opta por looks monocromáticos

Utilizar el mismo color en todo tu outfit ayuda que tu figura se “divida” visualmente. Esto ayuda a que tu cuerpo en general se vea más largo y estilizado. Los tonos oscuros, en especial el negro, te hará lucir más alta de forma instantánea.

Trucos de los estilistas para verte más alta Christian Vierig/Getty Images

Elige prendas de tiro alto

Ya sean shorts, pantalones o faldas, este tipo de prendas crean un truco visual que hace parecer que las piernas comienzan más arriba de lo que realmente lo hacen. Procura incluir playeras cortas o crop tops para no opacar la ilusión óptica.

Trucos para verte más alta sin usar tacones Neil Mockford/Getty Images

Apuesta por las rayas verticales

Si vas a elegir prendas a rayas, elige aquellas que sean verticales y no horizontales. Este diseño, cuando va de arriba hacia abajo, crea una ilusión óptica de mayor altura, a diferencia del que va de un lado hacia otro.

Cómo verte más alta sin usar tacones Edward Berthelot/Getty Images

Escotes en V

Se trata de un tipo de corte en las prendas que forma una punta en el centro del pecho y baja desde los hombros. Uno de sus puntos a favor es que alarga el cuello y en general la parte superior del cuerpo. Además, es ideal para las mujeres que tienen poco, regular o mucho busto.

Cómo verte más alta sin tacones Ryan Emberley/amfAR/Getty Images

Pantalones acampanados o rectos

Olvídate de los skinny jeans si lo que buscas es que tus piernas luzcan más largas. Los pantalones con corte rectos o ligeramente acampanados estilizan la figura. Un tip extra que comparten los expertos, es que si permites que este tipo de prendas cubran parte de tus zapatos, el efecto óptico será aún más notorio.

Cómo parecer más alta sin usar tacones Moritz Scholz/Getty Images

Marca tu cintura

Algunos trucos para lograr esto, son fajar la blusa por dentro del pantalón, utilizar cinturón por arriba del ombligo, utilizar wrap dresses y cortes en línea A. Con estos tips lograrás que tu silueta se vea más proporcionada y que por ende, tus piernas den la impresión de ser más largas.

Cómo parecer más alta sin usar tacones Dmitry_Tsvetkov/Getty Images/iStockphoto

Utilizar tacones no es la única forma de parecer más alta y estilizada, sigue estas reglas de los expertos en moda y tus piernas parecerán tener algunos centímetros extra en cuestión de segundos.