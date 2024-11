Acciones que hacen que un hombre se vuelva cortante

Te decimos las razones más comunes por las que los hombres se alejan de una mujer que en un inicio les interesaba...

En un inicio todo era de color rosa y tus citas con ese hombre parecían salidas de película, pero con el tiempo todo cambió y él se fue volviendo mucho más cortante; los mensajes de buenos días ya son escasos, ya no busca tener citas inolvidables contigo y ha marcado una línea entre ustedes. ¿Qué lleva a los hombres a comportarse de esta manera? Estas son algunas de las razones más comunes:

Acciones que hacen que un hombre se vuelva más cortante

Que lo presionen

Deja que las cosas fluyan a su propio ritmo. Los hombres tienden a incomodarse cuando sienten que la persona con la que están saliendo apresura las cosas y está siendo insistente con respecto a avanzar en la relación a grandes pasos en un periodo corto de tiempo. Si un hombre siente que la mujer con la que está saliendo es demandante, no tendrá interés en formalizar la relación.

Que sea una relación dependiente

No porque comiences a salir con alguien significa que deben hacer todo juntos. La falta de espacio personal puede llevar a un hombre a sentirse incómodo, y, eventualmente, a volverse cortante. Es sano tener tiempo para uno mismo; deja que tenga su propio espacio para sus amistades, intereses y actividades, de esta forma disfrutará aún más el tiempo contigo.

Temas de conversación incómodos

No quieras sacar las pláticas prohibidas durante las primeras semanas. Evita las conversaciones difíciles o emocionales si no son completamente necesarias. Los hombres tienden a evitar las confrontaciones innecesarias con el objetivo de que la relación no se vuelva muy intensa, pero si comienzan a sentirse cuesionados, atacados o juzgados, muy posiblemente comiencen a evitar la interacción con esa persona.

Falta de conexión

Suele pasar que al inicio de la relación se piense que hay una conexión física y emocional intensa, pero que con el tiempo se esfume poco a poco. Esta es una de las razones por las que los hombres pierden el interés y se vuelven más cortantes, pues no quieren darle falsas esperanzas a una persona con la que no están teniendo un vínculo emocional.

Celos o inseguridad

Algunas personas son muy reservadas y no suelen demostrar sus sentimientos, aunque estos los estén incomodando. En ocasiones, los celos y la inseguridad pueden llevar a un hombre a comportarse de forma distante, y en lugar de expresar sus emociones, podría volverse más cortante.