Este es el secreto de cómo Lizzo ha bajado de peso tan rápido

Desde que Lizzo alcanzó la fama, no solo su música y carisma se volvieron virales, sino también los comentarios constantes sobre su cuerpo. A pesar de hablar abiertamente de amor propio y salud, muchas veces su físico ha sido tema de debate. Y ahora, con su reciente transformación, las preguntas sobre su pérdida de peso no han dejado de aumentar.

En los últimos meses, la cantante ha lucido una figura visiblemente más delgada, lo que hizo que se desataran rumores sobre el uso de Ozempic, un medicamento para la diabetes tipo 2 que ha sido usado por celebridades para bajar de peso rápidamente. Sin embargo, Lizzo decidió hablar claro.

A través de redes sociales, la cantante compartió su rutina real, desmintiendo completamente el uso de medicamentos y explicando que su pérdida de peso ha sido el resultado de mucho trabajo físico y disciplina.

“A la luz de todas estas revistas y blogs que quieren tanto que esté en ozempic, ¡aquí está la verdad! Trabajo duro, entreno 3 veces a la semana, sauna diaria y cardio, agrego proteínas animales a mi dieta, contraté a un chef que me ayude a preparar la comida y haga un seguimiento de lo que pongo en mi cuerpo en un déficit de calorías, eliminando los Starbucks azucarados y los refrescos y las papas fritas... Dejé de beber [alcohol] por mucho tiempo... (¡pero estoy bebiendo de nuevo porque me lo gané!)... Juego pickleball, camino y camino por la playa, muevo mi cuerpo, bailo y tomo agua. ¡Me desintoxico! ¡Una vez al mes! También me hacen un trabajo corporal holístico, terapia de madera y masaje linfático. Estoy tan feliz y orgulloso de lo que he hecho y nadie puede quitarme eso.”

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras que muchas personas la aplaudieron por su sinceridad y compromiso con su salud, otras siguieron cuestionando si su historia es “demasiado buena para ser cierta”.

Su historia, más allá del cambio físico, es una invitación a tomar control de tu bienestar desde el amor propio, sin comparaciones ni exigencias externas. Al final del día, el mensaje de Lizzo no es solo sobre bajar de peso, sino sobre vivir en sintonía con lo que tu cuerpo necesita y celebrar cada paso.