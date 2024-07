The eyes, chico. They never lie...

Llevan ya varias citas, pero ¿no logras descifrar si ese hombre se está enamorando de ti? El lenguaje corporal del sexo masculino es muy revelador, por ejemplo, sus pupilas se dilatan cuando te ve, se inclina hacia ti cuando conversan, acomoda tu pelo detrás de tu oreja, camina junto a ti, se para con las puntas de su pie hacia ti y más. Sin embargo, en lo que más debes prestar atención es en la mirada, pues la forma en la que te mira un hombre puede revelar mucho sobre sus sentimientos y emociones.

¿Cómo es la mirada de un hombre enamorado? Esto es lo que dice la inteligencia artificial...

Así te mira un hombre enamorado, según la Inteligencia Artificial

Cuando un hombres está o comienza a estar enamorado de ti, su mirada es capaz de transmitir diversas señaes que pueden o no ser sutiles.

Tienes toda su atención

Su mirada es tan penetrante que en ocasiones llega a ser intimidante. Te mira con total atención cuando te diriges a él, sus ojos se enfocan en ti y no se distrae fácilmente con lo que hay a su alrededor.

Contacto visual prolongado

No nos referimos a un contacto visual momentáneo, sino a uno que dure más tiempo de lo habitual. Es sencillo: no te quita los ojos de encima aunque no estés platicando con él. Aún estando físicamente distanciados, él mantiene sus ojos clavados en los tuyos.

Sus ojos sonríen

Tyra Banks habla mucho sobre sonreír con los ojos, y esta mirada es típica de las personas enamoradas. Los ojos de un hombre enamorado brillan y denotan felicidad a pesar de que no esté sonriendo con la boca.

Así te mira un hombre enamorado, según la Inteligencia Artificial Foto: Getty images

Miradas sutiles y frecuentes

Opuesto al contacto visual prolongado, este tipo de miradas suelen ser más sutiles. Es posible que te mire de forma disimulada mientras cree que no lo estás viendo, demostrando indirectamente que está interesado en ti.

Pupilas dilatadas

La dilatación de las pupilas indica un flujo de hormonas casi sin control, indicando que sus noveles químicos se disparan cada vez que te ve.

Así te mira un hombre enamorado, según la Inteligencia Artificial Foto: Getty Images

Aunque estas señales dependen de cada persona, se cree que un hombre enamorado siempre demostrará su interés mediante su mirada.