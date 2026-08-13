Las uñas se tiñen de lujo: 6 tonos joya que serán tendencia este otoño

En esta temporada otoñal, los tonos joya se convertirán en los grandes protagonistas de las manicuras más elegantes y sofisticadas, gracias a sus acabados profundos y luminosos, capaces de transformar cualquier look sencillo en uno más impactante.

Inspirados en piedras preciosas como la esmeralda, el zafiro o el rubí, estos colores aportan un toque de lujo a las manos y funcionan tanto en uñas cortas como largas, además se perfilan como la opción ideal para quienes quieren dejar atrás los tonos nude, pero sin perder la elegancia.

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Los tonos joyas más sofisticados para uñas elegantes en otoño

Desde verdes profundos, azules intensos, rojos sofisticados y morados envolventes se convierten en aliados para elevar cualquier look y llevar un pequeño toque de lujo hasta las manos.

Verde esmeralda

Profundo, intenso y con una personalidad magnética, recuerda a una de las piedras preciosas más asociadas con el lujo, y con un acabado brillante resulta especialmente sofisticado, aunque también puede llevarse en una versión mate para conseguir un efecto más moderno.

Azul zafiro

Es un color profundo que puede sustituir al tradicional negro cuando buscas una manicura oscura, pero con un toque de color, sobre todo, luce espectacular con acabados glossy que potencian su profundidad.

Rojo rubí

Intenso, femenino y sofisticado, aporta una dosis instantánea de glamour, y para esta temporada puede llevarse en uñas completamente lisas o combinarse con detalles metálicos para una manicura todavía más llamativa.

Ciruela amatista

Su mezcla de morado, vino y matices profundos crea una manicura elegante y ligeramente misteriosa, ideal para quienes quieren alejarse de los rojos tradicionales sin renunciar a una tonalidad cálida y sofisticada.

Borgoña granate

Su profundidad favorece especialmente las uñas cortas y almendradas, mientras que su acabado brillante puede hacer que las manos luzcan más pulidas y elegantes.

Ámbar dorado

Sus reflejos amarillos, miel y dorados evocan el brillo de una piedra preciosa y combinan a la perfección con la estética otoñal, además puede llevarse solo o con pequeños detalles metálicos para potenciar su efecto joya.

Los tonos joya demuestran que una manicura otoñal no tiene por qué ser aburrida.