Debido a la gran respuesta que tuvo Off Campus por parte del público, Prime Video ya confirmó la segunda temporada e incluso reveló que la tercera ya también está desarrollo. De hecho, ya han comenzado a darse a conocer los nuevos actores que se incorporarán a la producción, como por ejemplo, Shay Rudolph, quien se une como la hermana menor del personaje interpretado por Stephen Kalyn, Dean Di Laurentis. La actriz le dará vida a Summer Di Laurentis, quien es descrita por Elle Kennedy como carismática, extrovertida y leal.

Pero ¿qué pasa con su vida romántica en Off Campus? Esto es lo que sabemos.

De quién se enamora Summer Di Laurentis en Off Campus

La historia de amor de Summer se desarrolla principalmente en The Chase (Amor Prohibido), el primer libro del spin-off de Off Campus que se centra en la hermana de Dean y su gran amor, Colin Fitzgerald, un jugador de hockey un tanto tímido. En la trama, Summer se muda con Fitz tras quedarse sin hogar y su convivencia comienza a tener una química inesperada.

Summer y Fitzy son polos opuestos

Si te gustan las parejas disparejas, Summer y Fitz no te decepcionarán. Mientras que ella es divertida, sociable y muy segura de sí misma, Colin es un chico reservado y mucho más misterioso. Le gusta pasar desapercibido y mantener distancia social, mientras que a la hermana de Dean le gusta ser el centro de atención.

¿Summer y Fitzy terminan juntos?

Summer y Colin Fitzgerald terminan convirtiéndose en una pareja oficial y su historia continúa más allá de The Chase. De hecho, en las tramas de los libros posteriores se da a conocer que se casan y tienen cinco hijos.

Así que, si la serie decide seguir el camino de los libros, los fans podrían estar frente a uno de los próximos grandes romances del universo de Off Campus.