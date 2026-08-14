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De quién se enamora Summer Di Laurentis en Off Campus

Summer Di Laurentis llega a Off Campus y ya sabemos quién es su gran interés amoroso. Descubre qué pasa con la vida romántica de este personaje

Agosto 14, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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De quién se enamora Summer Di Laurentis en Off Campus

Getty Images

Debido a la gran respuesta que tuvo Off Campus por parte del público, Prime Video ya confirmó la segunda temporada e incluso reveló que la tercera ya también está desarrollo. De hecho, ya han comenzado a darse a conocer los nuevos actores que se incorporarán a la producción, como por ejemplo, Shay Rudolph, quien se une como la hermana menor del personaje interpretado por Stephen Kalyn, Dean Di Laurentis. La actriz le dará vida a Summer Di Laurentis, quien es descrita por Elle Kennedy como carismática, extrovertida y leal.

Pero ¿qué pasa con su vida romántica en Off Campus? Esto es lo que sabemos.

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De quién se enamora Summer Di Laurentis en Off Campus

La historia de amor de Summer se desarrolla principalmente en The Chase (Amor Prohibido), el primer libro del spin-off de Off Campus que se centra en la hermana de Dean y su gran amor, Colin Fitzgerald, un jugador de hockey un tanto tímido. En la trama, Summer se muda con Fitz tras quedarse sin hogar y su convivencia comienza a tener una química inesperada.

Summer y Fitzy son polos opuestos

Si te gustan las parejas disparejas, Summer y Fitz no te decepcionarán. Mientras que ella es divertida, sociable y muy segura de sí misma, Colin es un chico reservado y mucho más misterioso. Le gusta pasar desapercibido y mantener distancia social, mientras que a la hermana de Dean le gusta ser el centro de atención.

¿Summer y Fitzy terminan juntos?

Summer y Colin Fitzgerald terminan convirtiéndose en una pareja oficial y su historia continúa más allá de The Chase. De hecho, en las tramas de los libros posteriores se da a conocer que se casan y tienen cinco hijos.

Así que, si la serie decide seguir el camino de los libros, los fans podrían estar frente a uno de los próximos grandes romances del universo de Off Campus.

Off Campus Summer Di Laurentis Temporada 2 Off Campus
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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