Off Campus 2 ya está en marcha: así luce la universidad donde se rueda la nueva temporada

La adaptación de la saga literaria de Elle Kennedy se convirtió rápidamente en un fenómeno entre los amantes de los romances juveniles y tras el estreno de sus primeros ocho episodios, los fans ya se preguntan cuándo llegará la esperada segunda temporada de Off-Campus.

La producción de la segunda temporada ya está en marcha y, mientras el elenco continúa con las grabaciones, han comenzado a surgir nuevas imágenes desde el set que revelan algunos de los escenarios que darán vida a la historia.

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¿Qué podemos esperar de la segunda temporada de Off Campus?

La segunda temporada de Off-Campus seguirá el formato de las novelas de Elle Kennedy, centrándose en una nueva pareja, y la showrunner Louisa Levy, ha declarado que la historia estará basada en The Score (Inmune a ti) y tendrá como protagonistas a Allie Hayes y Dean Di Laurentis, cuya relación promete romance, diversión y mucho caos.

El portal de noticias DeuxMoi, ya ha compartido las primeras imágenes del rodaje que se lleva a cabo en el campus de UBC, una de las universidades más reconocidas de Canadá, y otros hermosos lugares como el Irving K. Barber Learning Centre y el Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, que sirven de escenario para estas fascinantes historias.

Personajes que estarán de regreso en Off Campus 2 y cuáles son los nuevos

Aunque la segunda temporada se centrará en una nueva pareja, los protagonistas de la primera entrega, Garrett y Hannah, seguirán presentes en la historia, por lo que su historia de amor seguirá formando parte de la trama, aunque en un segundo plano.

Además, el elenco sumará nuevos personajes clave, entre ellos Grace Ivers, interpretada por India Fowler, y Scarlett, una instructora de drama a cargo de Phillipa Soo, quienes tendrán un papel importante en las nuevas tramas universitarias.

¿Cuándo se estrena Off Campus 2?

La segunda temporada de Off-Campus ya está en marcha: los guiones están terminados y el rodaje se realizará entre junio y septiembre en Canadá, y si todo sigue según lo previsto, los nuevos episodios llegarán a Prime Video en la primavera de 2027, con el regreso de parte del elenco original y el romance entre Allie y Dean como eje principal de la historia.