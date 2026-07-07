Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

Miley Cyrus le manda flores a Taylor Swift y le dedica un emotivo mensaje por su boda

Con una bonita referencia a su éxito “Flowers”, Miley Cyrus felicitó a Taylor Swift por su reciente boda con Travis Kelce.

Julio 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
La felicitación de Miley Cyrus a Taylor Swift por su boda con Travis Kelce

La felicitación de Miley Cyrus a Taylor Swift por su boda con Travis Kelce

Getty Images

El 3 de julio, Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio en el Madison Square Garden en una lujosa celebración para la que se reunieron cerca de 1000 invitados, entre ellos numerosas celebridades.

Aunque Miley Cyrus no estuvo presente en la llamada “boda del año”, en redes sociales han comenzado a circular imágenes de la supuesta felicitación que habría enviado a Taylor tras su matrimonio con Travis.

Te podría interesar: Revelan el inesperado y emotivo homenaje de Selena Gomez a Taylor Swift en su boda

La felicitación de Miley Cyrus a Taylor Swift por su boda con Travis Kelce

El detalle de Miley, que incluye un arreglo floral y un emotivo mensaje, ha sido interpretado por los fans como una muestra de cariño y buenos deseos para la nueva etapa que están iniciando Taylor y Travis.

“Sé que puedes comprar flores para ti misma, pero es un placer enviarlas como ¡felicitación por la boda! ¡Los amo a los dos! Con amor, Miley”, se lee en la tarjeta.

La frase recuerda la conocida letra de Flowers, en la que Miley canta “I can buy myself flowers” (“puedo comprarme flores a mí misma”), y que la artista utilizó esta vez para felicitar a Swift por su matrimonio.

La felicitación de Miley Cyrus a Taylor Swift por su boda con Travis Kelce

La felicitación de Miley Cyrus a Taylor Swift por su boda con Travis Kelce

Instagram

¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kewlce?

Fieles a su estilo, Taylor Swift y Travis Kelce decidieron romper con algunas de las tradiciones de las grandes bodas, pues en lugar de tener un amplio cortejo nupcial, la cantante eligió a su hermano Austin Swift como su hombre de honor, mientras que el jugador de los Kansas City Chiefs contó con su hermano Jason Kelce como padrino.

La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, una de las figuras más admiradas por Kelce desde su infancia y con quien recientemente compartió pantalla en Happy Gilmore 2.

Durante el enlace, Taylor y Travis compartieron votos escritos por ellos mismos, un momento que, según los asistentes, estuvo cargado de emoción, incluso repartieron pañuelos personalizados para que los invitados pudieran secar sus lágrimas.

Los pañuelos estaban bordados con un logotipo de dos letras “T” entrelazadas en forma de corazón y llevaban la frase “So it’s going to be forever...”, un verso de Blank Space, uno de los temas favoritos de Kelce.

Revelan el inesperado y emotivo homenaje de Selena Gomez a Taylor Swift en su boda
Entretenimiento
Revelan el inesperado y emotivo homenaje de Selena Gomez a Taylor Swift en su boda
Selena Gomez deslumbró con el sofisticado look que eligió para la boda de Taylor Swift, un atuendo que podría esconder un sutil y significativo homenaje a la cantante.
Julio 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Entretenimiento
La boda de Taylor Swift: la copa con diamantes que les regaló a sus invitados y no es la única locura
Julio 04, 2026
Entretenimiento
Revelan detalles del menú de boda de Taylor Swift y Travis Kelce, ¿qué comerán sus invitados?
Julio 03, 2026
Entretenimiento
Esta sería la boda del año: fecha, lugar e invitados de Taylor Swift y Travis Kelce ya se filtraron
Junio 29, 2026

miley cyrus taylor swift
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Off Campus: todas las escenas hot de la temporada 1, rankeadas por episodio
Entretenimiento
Off Campus: todas las escenas hot de la temporada 1, rankeadas por episodio
Junio 03, 2026
 · 
Pamela López
Georgina Rodríguez hijos
Entretenimiento
Georgina Rodríguez y los hijos de Cristiano: cuáles son de ella, cuáles no y cómo los cría a todos por igual
Junio 28, 2026
 · 
Pamela López
Aislinn-Derbez-y-la-magia-del-caos.jpg
Entretenimiento
De actriz a empresaria: Aislinn Derbez y su paso por ‘La magia del caos’
Noviembre 16, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras los ataques que ha recibido en redes sociales
Entretenimiento
La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras los ataques que ha recibido en redes sociales
Julio 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez