Miley Cyrus le manda flores a Taylor Swift y le dedica un emotivo mensaje por su boda

El 3 de julio, Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio en el Madison Square Garden en una lujosa celebración para la que se reunieron cerca de 1000 invitados, entre ellos numerosas celebridades.

Aunque Miley Cyrus no estuvo presente en la llamada “boda del año”, en redes sociales han comenzado a circular imágenes de la supuesta felicitación que habría enviado a Taylor tras su matrimonio con Travis.

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La felicitación de Miley Cyrus a Taylor Swift por su boda con Travis Kelce

El detalle de Miley, que incluye un arreglo floral y un emotivo mensaje, ha sido interpretado por los fans como una muestra de cariño y buenos deseos para la nueva etapa que están iniciando Taylor y Travis.

“Sé que puedes comprar flores para ti misma, pero es un placer enviarlas como ¡felicitación por la boda! ¡Los amo a los dos! Con amor, Miley”, se lee en la tarjeta.

La frase recuerda la conocida letra de Flowers, en la que Miley canta “I can buy myself flowers” (“puedo comprarme flores a mí misma”), y que la artista utilizó esta vez para felicitar a Swift por su matrimonio.

La felicitación de Miley Cyrus a Taylor Swift por su boda con Travis Kelce Instagram

¿Cómo fue la boda de Taylor Swift y Travis Kewlce?

Fieles a su estilo, Taylor Swift y Travis Kelce decidieron romper con algunas de las tradiciones de las grandes bodas, pues en lugar de tener un amplio cortejo nupcial, la cantante eligió a su hermano Austin Swift como su hombre de honor, mientras que el jugador de los Kansas City Chiefs contó con su hermano Jason Kelce como padrino.

La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, una de las figuras más admiradas por Kelce desde su infancia y con quien recientemente compartió pantalla en Happy Gilmore 2.

Durante el enlace, Taylor y Travis compartieron votos escritos por ellos mismos, un momento que, según los asistentes, estuvo cargado de emoción, incluso repartieron pañuelos personalizados para que los invitados pudieran secar sus lágrimas.

Los pañuelos estaban bordados con un logotipo de dos letras “T” entrelazadas en forma de corazón y llevaban la frase “So it’s going to be forever...”, un verso de Blank Space, uno de los temas favoritos de Kelce.