Revelan detalles del menú de boda de Taylor Swift y Travis Kelce, ¿qué comerán sus invitados?

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los eventos más esperados del año, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, una celebración que promete ser memorable y una de las más costosas, pues se estima que habrían gastado cerca de 20 millones de dólares para asegurarse que sea como un cuento de hadas.

A pocas horas de la esperada cena de ensayo, el menú de la boda se ha convertido en uno de los temas que más expectativa genera, pues los seguidores de la cantante no dejan de preguntarse qué exquisitas propuestas gastronómicas formarán parte de una celebración que promete ser inolvidable.

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Revelan detalles del menú de boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con medios como Page Six, cerca de mil invitados a la boda, se darán cita en el Madison Square Garden de Nueva York, luciendo sus mejores vestidos y trajes de etiqueta para presenciar el enlace matrimonial de Taylor y Travis.

Y se dice que tras la ceremonia, podrán disfrutar de verdaderos manjares, pues se han compartido imágenes que muestran camiones llegando al Madison Square Garden con decenas de cajas de alimentos, que dejan al descubierto algunos de los platillos que podrían formar parte del menú de boda.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención, fue la llegada de un camión de Krispy Kreme, aunque no se ha confirmado si las donas formarán parte del menú.

Todo apunta a que el banquete combinará ingredientes de alta cocina con clásicos de la comida estadounidense, un estilo que coincide con los gustos culinarios de Taylor y Travis, pues en diversas entrevistas, la cantante ha declarado su debilidad por las papas fritas, mientras que el jugador de la NFL ha confesado su gusto por los platillos clásicos de la cocina americana.

Otros detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Medios estadounidenses señalan que el Madison Square Garden fue acondicionado para una exclusiva celebración de dos días con cerca de mil invitados, estrictas medidas de seguridad y una producción espectacular que transformará el recinto con jardines, alfombras y grandes escenarios.

Los informes aseguran que la decoración del lugar es como de cuento de hadas, mientras que algunos de sus invitados tendrán que firmar un acuerdo de confidencialidad, además de tener que entregar sus celulares a su llegada al evento.