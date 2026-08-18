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¿Quiénes eran los hombres sentados afuera del apartamento de Hayden Panettiere al momento de su muerte?

Reportes sobre el caso ya identificaron a los dos hombres que se encontraban con los agentes

Agosto 18, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Quiénes eran los hombres que estaban afuera del apartamento de Hayden Panettiere

Getty Images

Tras una llamada de emergencia al 911 por una aparente sobredosis, Hayden Panettiere perdió la vida a los 36 años en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur. La actriz de Triunfos Robados: Todo o Nada, Nashville y Heroes había viajado desde Los Ángeles a Carolina del Sur un día antes de su muerte junto a Brian Hickerson, su pareja intermitente desde 2018, quien se encontraba con ella al momento del fallecimiento.

La noticia tomó por sorpresa a los habitantes de Greenville, especialmente porque, según un vecino citado por Page Six, pocos sabían que la actriz se encontraba en el edificio. “Estaba conmocionado, como creo que lo estaba todo Greenville, al enterarme de que estaba aquí”, contó el vecino al medio. También aseguró que nunca llegó a verla durante su estancia en el apartamento. El inmueble había sido rentado por la actriz a través de Airbnb. Por su parte, una fuente citada por NBC News señaló que la investigación preliminar no había encontrado signos de violencia ni circunstancias sospechosas.

Sin embargo, después de que comenzaron a conocerse detalles sobre las últimas horas de Panettiere, surgió una pregunta entre los internautas: ¿quiénes eran los dos hombres que permanecieron sentados afuera del apartamento mientras las autoridades se encontraban en el lugar?

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¿Quiénes eran los hombres que estaban afuera del apartamento de Hayden Panettiere?

El mismo vecino que habló sobre la presencia de Panettiere en el edificio también describió a dos hombres que se encontraban afuera del apartamento después de la llegada de las autoridades. De acuerdo con su testimonio, ambos parecían estar en estado de shock y permanecían en silencio, con la cabeza agachada, mientras estaban cerca de los agentes que atendieron la emergencia.

Posteriormente, reportes sobre el caso identificaron a los hombres como Brian Hickerson y su hermano, Zach Hickerson.

Según documentos y reportes policiales citados por medios estadounidenses, Zach se encontraba muy afectado por lo ocurrido, mientras que Brian habría proporcionado información a los agentes sobre los medicamentos que Panettiere estaba tomando. La presencia de ambos llamó la atención debido a que Brian era la pareja de Panettiere y se encontraba con ella durante el viaje a Carolina del Sur.

El vecino también relató que inicialmente no sabía qué había ocurrido. Fue hasta que vio llegar el vehículo del forense cuando comprendió que se había producido una muerte en el edificio: “Me desperté esta mañana y me enteré de que era Hayden, lo que sigue siendo impactante”, relató finalmente.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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