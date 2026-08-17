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hayden panettiere de qué murió

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Entretenimiento
¿De qué murió el hermano menor de Hayden Panettiere?
Tres años antes de fallecer, Hayden Panettiere enfrentó la muerte de su hermano menor, Jansen
Agosto 17, 2026
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Gabriela Velasco Ceja
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Un médico alertó a Hayden Panettiere que “moriría en menos de cinco años”
Un doctor le advirtió a Hayden Panettiere que debía dejar de consumir alcohol si no quería morir prematuramente
Agosto 17, 2026
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Gabriela Velasco Ceja
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Se revela la aparente causa de muerte de Hayden Panettiere
Los primeros detalles de la muerte de Hayden Panettiere salen a la luz. Esto es lo que sabemos hasta el momento
Agosto 17, 2026
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