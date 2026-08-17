Hayden Panettiere falleció el pasado 16 de agosto después de, aparentemente, sufrir un paro cardíaco derivado de una sobredosis. Alrededor de las dos de la tarde, el personal médico y agentes de policía acudieran a la residencia de la artista ubicada en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir un llamado que alertaba sobre una “mujer inconsciente” y posteriormente, a las 14:32 horas, se confirmó su fallecimiento.

¿De qué murió el hermano menor de Hayden Panettiere?

Tres años antes de su muerte, la protagonista de Triunfos Robados enfrentó la muerte de su hermano menor, Jansen, quien participó en proyectos como Even Stevens, The Last Day of Summer y The Walking Dead, En aquel entonces, el joven tenía 28 años de edad y su deceso fue consecuencia de un fallo en el corazón conocido como cardiomegalia y complicaciones en la válvula aórtica.

“Con profunda tristeza compartimos la tremenda e inesperada pérdida de nuestra querida Jansen. Aunque no ofrece mucho consuelo, el médico forense informó que el repentino fallecimiento de Jansen se debió a cardiomegalia (agrandamiento del corazón), junto con complicaciones en la válvula aórtica”, reveló su familia en el comunicado compartido en aquel entonces.

Cómo le afectó a Hayden Panettiere la muerte de su hermano

En una entrevista con People, Hayden reveló lo devastada que se sentía tras la muerte de su hermano y expresó que sintió que perdió “la mitad de su alma”.

A dos años del fallecimiento de Jansen, la actriz compartió el siguiente mensaje en Instagram: “Hoy hace dos años perdí a mi hermano pequeño. Este ser humano maravilloso tocó la vida de muchísimas personas. Especialmente la mía. El dolor es incalculable. Rezo para que estés en un lugar hermoso, J. Para que estés en paz y para que, al final de todo... vuelva a verte. Descansa en paz, hermano. Se te extraña muchísimo y se te quiere más allá de las palabras”.