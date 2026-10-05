Wegovy, la pastilla que está reemplazando a las inyecciones de Ozempic y promete pérdida de peso más rápido

¡Adiós a las inyecciones! Una nueva pastilla de semaglutida se ha convertido en el nuevo competidor de Ozempic, entre los pacientes que buscan un tratamiento eficaz para la pérdida de peso.

Se trata de Wegovy en pastilla, una presentación oral de semaglutida que promete llevar los populares tratamientos GLP-1 a quienes prefieren evitar las agujas, que está desarrollada por Novo Nordisk y que ha comenzado a venderse con gran éxito en Estados Unidos desde enero de 2026.

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¿Qué son las pastillas Wegovy y cómo se toman para perder peso?

Wegovy en pastilla contiene semaglutida, un medicamento que actúa sobre los receptores GLP-1 para ayudar a regular el apetito y el metabolismo, que se utiliza como parte de un tratamiento integral que incluye alimentación saludable y actividad física.

Se trata de la primera versión oral de los tratamientos GLP-1 para bajar de peso, que se toma una vez al día y representa una alternativa a las inyecciones; sin embargo, un médico debe de ser quien determine si este tratamiento es adecuado para quien desea tomarlo.

¿Qué son las pastillas Wegovy y cómo se toman para perder peso? zimmytws/Getty Images

¿La pastilla Wegovy y Ozempic son lo mismo?

Aunque ambos contienen semaglutida y pertenecen a la familia de los medicamentos GLP-1, Wegovy y Ozempic no son lo mismo, por lo que las indicaciones para administrarlos son diferentes.

Ozempic está aprobado principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, mientras que Wegovy está indicado para el control crónico del peso en personas que cumplen determinados criterios médicos, pues se requiere de una receta médica para poder adquirirlo.

¿Wegovy ayuda a perder más peso que Ozempic?

Un estudio realizado con 194 pacientes encontró que quienes cambiaron de tratamientos inyectables a semaglutida oral perdieron, en promedio, 4.1% de su peso corporal en tres meses, además, cerca de 41% de los participantes logró una reducción de al menos 5%.

Los resultados fueron presentados durante una reunión científica de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD).

Sin embargo, las versiones inyectables continúan teniendo un papel importante y existen dosis de Wegovy inyectable que han mostrado pérdidas de peso incluso mayores. Por ejemplo, Wegovy HD, la versión inyectable de 7.2 mg aprobada en Estados Unidos, mostró una pérdida promedio de hasta 20.7% en el ensayo STEP UP.

La verdadera revolución de Wegovy en pastilla no está necesariamente en que haga bajar de peso más rápido que las inyecciones, sino en que convierte uno de los tratamientos GLP-1 más conocidos en una opción oral.