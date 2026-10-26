Mucho se ha hablado sobre la pérdida de peso gracias a los medicamentos GLP-1, como Ozempic. Y es que este fármaco ha generado una enorme controversia debido a que, aunque fue desarrollado para controlar la diabetes mellitus tipo 2 en adultos, muchas personas han comenzado a utilizarlo con el único objetivo de bajar de peso. Por si fuera poco, el famoso efecto rebote también ha dado mucho de qué hablar, pues algunas personas recuperan los kilos perdidos, e incluso más, después de suspender el tratamiento.

También hemos escuchado términos como Ozempic face y Ozempic feet, que hacen referencia a los cambios que pueden experimentar ciertas partes del cuerpo después de una pérdida de peso considerable. Sin embargo, poco se habla de algo que podría interesarnos especialmente a las mujeres: ¿Ozempic también puede provocar cambios en nuestro ciclo menstrual?

Porque sí, además de los cambios en el apetito, la digestión y el peso corporal, algunas mujeres han reportado que su periodo comienza a comportarse de manera diferente después de iniciar el tratamiento. Quizá su regla se retrasa, sus ciclos dejan de ser tan regulares como antes o, por el contrario, comienzan a menstruar con mayor frecuencia.

¿Ozempic puede cambiar tu menstruación? Esto es lo que se sabe

La menstruación está relacionada con distintos procesos metabólicos y hormonales, por lo que los cambios en la alimentación y las fluctuaciones de peso podrían influir en ella. Si bien no hay evidencia suficiente de que Ozempic altere directamente el ciclo menstrual, sí hay mujeres que experimentan cambios en su periodo durante su tratamiento con Ozempic. Las irregularidades en la menstruación no figuran entre sus efectos secundarios más frecuentes, como las náuseas, los vómitos, la diarrea o el estreñimiento. Sin embargo, las investigaciones continúan explorando la posible relación entre los medicamentos GLP-1 y la salud reproductiva femenina.

¿Por qué puede retrasarse tu regla mientras utilizas Ozempic?

Tu ciclo menstrual puede verse alterado cuando tu peso fluctúa. Esto es debido a que cuando una mujer baja de peso rápidamente, consume muchas menos calorías de las que necesita o atraviesa cambios físicos importantes, pueden producirse alteraciones en los procesos hormonales que regulan la ovulación. ¿El resultado? En algunos casos, la menstruación puede retrasarse, volverse irregular o incluso desaparecer temporalmente.

Por eso, si comenzaste a utilizar Ozempic y notaste que tu regla ya no llega como antes, es posible que los cambios en tu alimentación o peso estén influyendo. Sin embargo, no se puede asumir que esa sea la causa sin una valoración médica. El estrés, los problemas tiroideos, el síndrome de ovario poliquístico y el embarazo también pueden provocar retrasos menstruales.