Cómo evitar la pérdida de músculo si estás bajando de peso con Ozempic

Cuando hablamos de perder peso, no sólo nos referimos a la quema de grasa, pues también se pierden líquidos e incluso una gran cantidad de masa muscular, lo que no es tan saludable como parece.

La semaglutida, el principio activo de Ozempic, actúa sobre los receptores GLP-1, contribuyendo a regular la glucosa en la sangre y a disminuir el apetito, y al comer menos y perder peso, algunas personas pueden experimentar una reducción de su masa muscular, especialmente si no consumen suficientes proteínas o no realizan ejercicios que estimulen los músculos.

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¿Cómo evitar la pérdida de masa muscular al bajar de peso con Ozempic?

Aunque cierto grado de pérdida de masa magra puede acompañar al adelgazamiento, conservar el músculo es importante para mantener la fuerza, la movilidad y la salud metabólica.

La buena noticia es que existen estrategias que pueden ayudar a reducir este riesgo durante el tratamiento.

Consume más proteínas

Las proteínas son fundamentales para mantener la masa muscular, por lo que es importante consumirlas en cantidades suficientes durante el tratamiento con Ozempic, incluso si disminuye el apetito. Incluye alimentos como huevos, pescado, pollo, yogur griego, legumbres y tofu, y distribúyelos a lo largo del día.

La cantidad adecuada depende de tus necesidades individuales, por lo que un médico o nutriólogo puede orientarte.

Realiza ejercicios de fuerza

Aunque caminar, nadar o andar en bicicleta beneficia la salud cardiovascular, los ejercicios de fuerza son clave para conservar la masa muscular durante la pérdida de peso. Puedes comenzar con pesas ligeras, bandas elásticas o ejercicios con tu propio peso, procurando fortalecer los músculos al menos tres días por semana, según tu condición física y con orientación profesional si es necesario.

Evita dietas restrictivas

Reducir demasiado las calorías puede dificultar el consumo de proteínas y otros nutrientes, además de aumentar el riesgo de perder masa muscular. Durante el tratamiento con Ozempic, procura mantener una alimentación equilibrada que incluya proteínas, frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables.

Si las náuseas o la saciedad dificultan comer lo suficiente, consulta con tu médico para adaptar tu alimentación.

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Duerme lo suficiente para que tus músculos se recuperen

Dormir entre siete y nueve horas por noche favorece la recuperación muscular y la adaptación al ejercicio, por eso es importante que adaptes horarios regulares de sueño y alternes los entrenamientos de fuerza con periodos de descanso.

Mantente hidratada

Mantener una buena hidratación es fundamental durante el tratamiento con Ozempic, ya que las náuseas, los vómitos y la diarrea pueden provocar deshidratación. Bebe líquidos con regularidad, especialmente al hacer ejercicio o cuando hace calor, y busca atención médica si no puedes retener líquidos o presentas vómitos persistentes.

Vigila tu composición corporal, no sólo tu peso

No te fijes únicamente en los kilos que pierdes, ya que la báscula no distingue entre grasa, músculo y agua. También presta atención a tu fuerza y resistencia; si notas una pérdida importante de fuerza o bajas de peso demasiado rápido, consulta a tu médico para evaluar tu composición corporal y ajustar tu alimentación o rutina de ejercicio si es necesario.

No existe una estrategia que garantice eliminar por completo la pérdida de masa muscular durante el adelgazamiento. Sin embargo, combinar una alimentación suficiente, un consumo adecuado de proteínas y ejercicios de fuerza puede ayudar a conservarla.