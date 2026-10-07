Desde que se comenzó a utilizar Ozempic para bajar de peso, han surgido numerosos rumores sobre los posibles efectos del medicamento, y uno de ellos es la caída del cabello, que podría ser causada por la semaglutida, el principal compuesto del GLP-1.

De acuerdo con los investigadores, este efecto inesperado del Ozempic, afecta más a las mujeres que a los hombres; sin embargo, también ha revelado que el estudio está en una fase temprana y busca revelar las causas, así como la gravedad.

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¿Ozempic causa caída del cabello?

Un estudio preliminar de medRxiv analizó a más de 1,900 personas que tomaban semaglutida y las comparó con 1,300 pacientes que usaban bupropión-naltrexona para bajar de peso.

Los resultados encontraron que quienes recibían semaglutida tenían 50% más probabilidades de ser diagnosticados con una condición de caída del cabello, mientras que en mujeres el riesgo era aproximadamente el doble que en hombres.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que se necesitan más estudios para confirmar esta relación.

“Es habitual observar pérdida de cabello en pacientes que han experimentado una pérdida de peso significativa, independientemente del método utilizado, ya sea mediante medicamentos, dieta y ejercicio o cirugía”, explica Mir Ali, MD, director médico del MemorialCare Surgical Weight Loss Center del Orange Coast Medical Center, en California. “La caída del cabello está relacionada con la pérdida de peso en general, especialmente cuando esta ocurre de manera rápida”.

¿Ozempic causa caída del cabello? La explicación detrás de este efecto Getty Images

¿Por qué se cae el cabello cuando bajas de peso?

La pérdida de peso rápida y el estrés pueden alterar el ciclo natural del cabello y desencadenar efluvio telógeno, una caída temporal que ocurre cuando más folículos de lo habitual pasan a la fase de reposo.

Además, al comer menos durante el tratamiento con semaglutida, pueden aparecer deficiencias de proteínas, hierro y zinc, nutrientes esenciales para la salud capilar, además, según especialistas, los cambios hormonales también podrían influir, especialmente en mujeres.

¿Qué hacer o cómo prevenir la caída del cabello si consumes Ozempic?

Si estás pensando en comenzar un tratamiento con Ozempic o ya lo estás tomando, no significa que necesariamente vayas a experimentar caída del cabello; sin embargo, sí existe la posibilidad de presentar una pérdida temporal de cabello, especialmente si el adelgazamiento ocurre de manera rápida o se acompaña de cambios en la alimentación.

“No hay una forma de prevenirlo por completo, pero asegurarte de consumir suficiente proteína en tu alimentación puede ayudar”, señala Ali. También recomienda tomar los suplementos vitamínicos que indique el médico, y prestar especial atención a la ingesta de hierro y zinc.

Además, también recomienda que antes de incorporar cualquier suplemento, consultes con un profesional de la salud para confirmar que sea adecuado para ti.