Hay diferentes formas de referirnos al momento en el que tenemos intimidad. Algunas personas le llaman “tener sexo” y otras más prefieren romantizar el término: hacer el amor. Y es que sí hay una diferencia entre ambos conceptos. Hay encuentros íntimos que se disfrutan en el momento y que se limitan a la conexión física y otros que parecen dejar una huella emocional mucho más profunda. Puedes sentir una atracción física irresistible por alguien, disfrutar cada beso y cada caricia y aún así no involucrar sentimientos. Porque, aunque tener sexo y hacer el amor pueden parecer exactamente lo mismo, para muchas personas representan experiencias emocionales diferentes.

Es posible que alguna vez te hayas preguntado si un hombre está haciendo el amor contigo porque realmente siente algo especial o si simplemente está disfrutando de la atracción sexual que existe entre ustedes. Entonces, ¿cómo saber si solo es sexo? Esto dice la psicología...

Las 7 señales de que un hombre sigue emocionalmente conectado a una mujer de su pasado Getty Images

¿Te hace el amor o es solo sexo? Las 5 diferencias según la psicología

1. Cuando hacen el amor, la conexión emocional puede ser tan importante como el placer físico

Cuando un encuentro es meramente sexual, lo mas importante es el placer físico. Todo se centra en el deseo y las fantasías sexuales, pero cuando hay una verdadera conexión emocional, es cuando se hace el amor. Cuando dos personas están enamoradas, el encuentro íntimo puede convertirse en una manera de expresar sentimientos que no siempre resultan fáciles de comunicar con palabras. Los besos, las caricias y el contacto físico pueden representar cariño, confianza y cercanía, además de provocar excitación.

2. El post sexo

¿Alguna vez has sentido que el momento más íntimo de un encuentro ocurrió después de tener relaciones sexuales?

Para algunas parejas, el post sexo puede convertirse en una oportunidad para abrazarse, conversar, intercambiar caricias o simplemente disfrutar de estar juntos. Pero cuando no te hacen el amor y se trata solo de un encuentro sexual, no suele haber actividad de cercanía posterior a la intimidad.

3. Miradas de complicidad

Hay miradas que parecen decir mucho más que las palabras. Durante la intimidad, mantener contacto visual con tu pareja puede convertirse en una manera de expresar cariño, confianza y conexión emocional. Esto sucede cuando hacen el amor, pues es una forma de demostrar su enamoramiento. Sin embargo, este gesto de cercanía no siempre sucede cuando se tiene sexo sin sentimientos.

4. Hacer el amor puede ser una expresión de un vínculo que ya existe

La diferencia entre tener sexo y hacer el amor no depende de la duración del encuentro, de las posiciones sexuales ni de la cantidad de caricias. Para muchas personas, hacer el amor significa compartir una experiencia sexual que expresa sentimientos de cariño, compromiso, confianza o amor romántico. En ese sentido, no es una técnica sexual diferente, sino una manera de vivir e interpretar emocionalmente la intimidad. Y cuando ambos comparten ese significado, el encuentro puede convertirse en una expresión de la relación que han construido.

5. Existe mayor libertad para mostrar vulnerabilidad

Cuando haces el amor con una persona puede existir mayor libertad para mostrarte sin intentar mantener una imagen perfecta en todo momento. Desde la psicología de las relaciones, la confianza y la capacidad de compartir aspectos vulnerables de nosotros mismos son elementos importantes de la intimidad emocional. La diferencia es que, cuando hay amor, esa confianza puede estar acompañada de un vínculo afectivo que se ha construido a lo largo del tiempo.