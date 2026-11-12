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¿Qué colores eligen las personas con baja autoestima? Los 3 tonos que podrían revelar sus inseguridades

Los colores son una forma de expresión, y de acuerdo con la psicología, estos son los más utilizados por las aquellas personas que tienen baja autoestima.

Noviembre 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los colores que usan las personas con baja autoestima

Los colores que usan las personas con baja autoestima

Getty Images

Así como los colores se han convertido en una forma de demostrar poder y seguridad, o incluso seducción, también pueden revelar cuando una persona está pasando por una depresión o incluso cuando tiene baja autoestima.

Y es que de acuerdo con la psicología del color, cuando una persona se siente insegura, podría preferir colores que le permitan pasar desapercibida, evitar llamar la atención o sentirse más protegida frente a las miradas externas.

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Los colores que usan las personas con baja autoestima

Desde algunas interpretaciones de la psicología del color, existen tres tonalidades que pueden asociarse simbólicamente con la inseguridad, la necesidad de protección o el deseo de no destacar.

Gris

El gris se asocia con la neutralidad y la discreción, y desde el simbolismo de los colores, puede representar el deseo de pasar desapercibida y mantenerse lejos de las miradas, por lo que, en personas inseguras, podría reflejar una preferencia por no destacar y evitar sentirse demasiado expuestas.

No obstante, el gris también es un clásico de la elegancia y el minimalismo, por lo que llevarlo no significa necesariamente tener problemas de autoestima.

Los colores que usan las mujeres exitosas según la psicología

Los colores que usan las personas con baja autoestima

Getty Images

Negro

El negro es uno de los colores más asociados con la elegancia, la sofisticación y la seguridad; sin embargo, algunas interpretaciones psicológicas también lo relacionan con la protección, el control y la necesidad de establecer cierta distancia con el entorno.

Para alguien que se siente vulnerable o inseguro, vestir de negro podría funcionar como una especie de armadura emocional: una manera de sentirse más protegido, controlar su imagen y evitar mostrar demasiado de sí mismo.

Marrón oscuro

A diferencia de los tonos tierra cálidos, el marrón oscuro puede asociarse simbólicamente con el estancamiento y la falta de confianza. En algunas interpretaciones, refleja una preferencia por lo convencional y discreto, así como el deseo de evitar colores llamativos que transmitan una apertura o seguridad que la persona no siente.

Por otra parte, la psicóloga señala que también conviene prestar atención a aspectos como la dificultad para reconocer las propias cualidades, la necesidad constante de aprobación, el miedo excesivo a las críticas o la tendencia a compararse con los demás.

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