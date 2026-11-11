Este miércoles 11 de noviembre se abre el portal 11/11, una fecha muy especial en el mundo de la numerología y espiritualidad debido a la repetición del número 11, conocido como un número maestro asociado con la intuición, el despertar espiritual y los nuevos comienzos. Para quienes creen en estas prácticas, es un momento simbólico para manifestar deseos relacionados con el amor, la abundancia y las oportunidades.

Derivado de esto, se han viralizado algunos rituales para aumentar el poder de la atracción y manifestación durante esta fecha. Por ejemplo, se dice que escribir el nombre de alguien 11 veces podría tener resultados favorecedores en tu vida amorosa. Y es que dentro de las creencias relacionadas con el Portal 11/11, se utiliza la escritura, la repetición de números y las intenciones personales para simbolizar aquello que deseamos atraer a nuestra vida.

¿Qué pasa si escribes el nombre de una persona 11 veces durante el Portal 11/11?

¿Qué significa escribir el nombre de una persona 11 veces durante el Portal 11/11? ¿Puede ayudarte a atraer a alguien, fortalecer una conexión sentimental o incluso manifestar una segunda oportunidad con un amor del pasado? Dentro de algunas prácticas contemporáneas de manifestación, escribir repetidamente el nombre de una persona puede interpretarse como una manera simbólica de concentrar los pensamientos y las intenciones en una conexión emocional.

Cuando esta práctica se enfoca completamente en el amor, escribir el nombre de alguien puede representar el deseo de acercarse a esa persona, comprender los sentimientos que existen entre ambos o encontrar claridad sobre el futuro de la relación. Su significado es principalmente espiritual y personal.

1. Podría simbolizar el deseo de fortalecer una conexión emocional

Si tienes sentimientos por alguien, escribir su nombre durante el Portal 11/11 puede convertirse en una forma de reconocer la importancia que esa persona tiene en tu vida e incluso de atraerlo. Desde una interpretación espiritual, repetir su nombre representa la intención de prestar atención a ese vínculo y a lo que deseas experimentar en el amor.

Dedicar unos minutos a escribir sobre esa conexión puede ayudarte a identificar qué es lo que realmente sientes y a potenciar el poder de la atracción.

2. Puede ayudarte a reconocer si todavía tienes sentimientos por alguien de tu pasado

Uno de los motivos por los que algunas personas recurren a los rituales de manifestación es el deseo de recuperar una relación que terminó. Si decides escribir el nombre de un ex durante el Portal 11/11, puedes interpretar ese acto como una oportunidad para reflexionar sobre los sentimientos que todavía conservas. ¿Extrañas a esa persona o la historia que imaginaron juntos? ¿Quieres una segunda oportunidad porque las circunstancias cambiaron o porque todavía te cuesta aceptar el final? Dentro de las creencias espirituales, el 11/11 también se asocia simbólicamente con los nuevos comienzos. Por eso, escribir un nombre no tiene que representar necesariamente el deseo de recuperar a alguien. También puede convertirse en un ejercicio para reconocer lo que viviste, agradecer lo aprendido y comenzar a cerrar ese capítulo.

3. No significa que esa persona vaya a enamorarse de ti

Muchas personas son creyentes de la ley de la atracción, una creencia pseudocientífica en la que tus pensamientos, tanto conscientes como inconscientes son percibidos como unidades energéticas que tienen el poder de devolver una energía similar a la emitida y que afirma que nosotros podemos atraer tanto cosas positivas como negativas a nuestra vida, dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos.

Sin embargo, durante los rituales del Portal 11/11 es importante distinguir entre una creencia espiritual y un efecto comprobado. No existe evidencia científica de que repetir un nombre 11 veces pueda influir a distancia en las emociones, decisiones o deseos románticos de otra persona.

¿Cómo hacer el ritual de escribir un nombre 11 veces durante el Portal 11/11?

Paso 1. Elige un lugar tranquilo

Busca un espacio donde puedas concentrarte durante unos minutos. No necesitas velas, cristales ni objetos especiales: una hoja de papel y una pluma son suficientes.

Paso 2. Escribe el nombre de esa persona 11 veces

Piensa en alguien que tenga un significado importante para ti y escribe su nombre completo o el nombre con el que la conoces, una vez por línea, hasta completar las 11 repeticiones. Mientras escribes, presta atención a los sentimientos que aparecen. ¿Te genera ilusión, nostalgia, tranquilidad o tristeza?

Paso 3. Escribe una intención relacionada con el amor

Debajo de los nombres, puedes escribir una afirmación como: “Estoy abierta a vivir una conexión amorosa sincera, recíproca y saludable”. Si estás pensando en una persona específica, puedes expresar tus deseos sin convertirlos en una exigencia sobre sus sentimientos.

Paso 4. Reflexiona sobre lo que realmente quieres

Dedica unos minutos a preguntarte si esa conexión corresponde a lo que necesitas emocionalmente. No te concentres únicamente en lo mucho que deseas estar con alguien. Piensa también en cómo te trata, cómo te sientes cuando están juntos y si existe reciprocidad.

Paso 5. Guarda o desecha el papel

Puedes conservarlo como recordatorio de tus intenciones o desecharlo como un gesto simbólico de soltar las expectativas. Ninguna de las dos opciones determina lo que ocurrirá en tu vida amorosa. Lo importante es el significado personal que le des al ejercicio.