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escribir nombre 11 veces Portal 11/11
Entretenimiento
¿Qué pasa si escribes el nombre de una persona 11 veces durante el Portal 11/11?
¿Qué pasa si escribes el nombre de alguien 11 veces durante el Portal 11/11? Descubre el significado espiritual de este ritual de amor y cómo hacerlo.
Noviembre 11, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja