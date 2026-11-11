Ocho meses siendo vegetariana: lo que aprendí y los restaurantes que se convirtieron en mis favoritos

Dejar de comer carne animal me enseñó mucho más sobre mis decisiones que sobre mi alimentación. Y, aunque no esperaba una transformación radical, terminé descubriendo una forma distinta de relacionarme conmigo misma y con lo que me rodea. Nunca he sido especialmente fan de la carne anomal. Ni de su sabor, ni de la idea de comerla, ni de todo lo que implica que llegue hasta nuestro plato. Sin embargo, durante años seguí haciéndolo. Por costumbre, por comodidad o simplemente porque nunca había tomado la decisión de dejarla por completo. Hasta que hace ocho meses finalmente lo hice. No hubo una fecha particularmente significativa, una despedida de mi platillo favorito ni una gran revelación. Simplemente llegó un momento en el que decidí que ya no quería seguir comiendo carne. Y lo que comenzó como un cambio en mi alimentación terminó enseñándome mucho más de lo que imaginaba.

Porque, curiosamente, lo más importante que he descubierto durante estos meses no tiene tanto que ver con lo que como, sino con lo que somos capaces de hacer cuando realmente nos comprometemos con una decisión. El poder de decidir. Creo que una de las cosas que más me ha sorprendido es darme cuenta del poder que tenemos sobre nuestras propias decisiones. Suena bastante obvio, lo sé, pero hay una enorme diferencia entre pensar que queremos hacer algo y finalmente hacerlo.

Durante mucho tiempo supe que comer carne no era algo con lo que me sintiera completamente cómoda. Y, aun así, seguía haciéndolo. No porque alguien me obligara, sino porque a veces resulta más sencillo continuar con lo que conocemos que cuestionar nuestros hábitos. Dejar de hacerlo me recordó que tenemos mucha más capacidad de transformar nuestra vida de la que pensamos. Que una decisión, por pequeña que parezca, puede cambiar nuestra manera de actuar, de consumir y hasta de relacionarnos con los demás.

Y quizás eso sea lo que más me gusta de todo este proceso: entender que no necesitamos hacer algo extraordinario para generar un cambio. A veces basta con elegir de manera distinta, ser constantes y reconocer que nuestras acciones, por pequeñas que sean, también tienen consecuencias en el mundo que compartimos.

¿Me he sentido mejor desde que soy vegetariana?

Sí. Pero no necesariamente de la manera en la que solemos hablar de los beneficios de cambiar nuestra alimentación.

No voy a decir que tengo más energía que nunca, que mi piel cambió por completo o que descubrí una fórmula para sentirme increíble todos los días. Mi experiencia ha sido mucho más emocional que física. Lo que siento es una especie de ligereza mental. La tranquilidad de saber que mis decisiones cotidianas están un poco más alineadas con lo que pienso y con aquello que me importa. Me siento más libre, más consciente de lo que consumo y, de alguna manera, más gentil. Con los animales, con el medio ambiente y conmigo misma. Eso no significa que crea que mi manera de vivir es mejor que la de los demás.

Tampoco que todas las personas tengan que tomar las mismas decisiones. Simplemente encontré algo que me hace sentir bien, no porque sea perfecto, sino porque tiene sentido para mí. Y hay algo muy satisfactorio en dejar de negociar contigo misma sobre algo que, en el fondo, sabes que quieres hacer. Una de las primeras preguntas que suelen hacerme cuando digo que soy vegetariana es si me ha costado mucho trabajo. Y la verdad es que no. Quizás porque nunca fui una gran amante de la carne, dejarla no significó renunciar a algo que realmente disfrutara. No extraño los cortes a veces si las hamburguesas. Lo que sí he descubierto es que, a veces, el verdadero reto no está en cambiar tus hábitos, sino en cómo se relacionan los demás con ellos. No todo el mundo entiende por qué alguien decide dejar de comer carne. Y está bien. De hecho, creo que una de las cosas más importantes que he aprendido es que nadie tiene la obligación de compartir mis decisiones, así como yo tampoco tengo que justificar constantemente las mías. Podemos sentarnos a la misma mesa, pedir cosas completamente distintas y disfrutar exactamente igual de una comida.

No necesito convencer a nadie de hacerse vegetariano, ni espero que las personas a mi alrededor cambien sus hábitos por mí. Lo único que realmente importa es que podamos respetar las elecciones de los demás, incluso cuando no

coinciden con las nuestras.

Comer vegetariano no significa vivir de ensaladas

Otra cosa que he descubierto es lo sencillo que puede ser encontrar opciones vegetarianas, especialmente en una ciudad como la CDMX. Hace algunos años, probablemente habría sido mucho más complicado salir a comer sin carne. Hoy, cada vez más restaurantes incluyen alternativas vegetarianas y veganas que no se limitan a quitarle un ingrediente a un platillo Y eso me encanta, porque comer a base de plantas no debería sentirse como una restricción. Al contrario, también puede ser una oportunidad para descubrir ingredientes, combinaciones y sabores a los que antes no prestábamos tanta atención.

Una de las propuestas que mejor representa esta idea es el nuevo menú plant- based de Cancino, desarrollado en colaboración con la chef y creadora de contenido Sofía Toraño, mejor conocida como Alcachofffa. La propuesta reúne 12 platillos elaborados completamente con ingredientes de origen vegetal, desde entradas y ensaladas hasta pizzas, pastas y postres. Lo interesante es que no se trata de ofrecer alternativas únicamente para quienes no comemos carne, sino de demostrar que los vegetales pueden ser protagonistas de una buena comida.

Entre las opciones están los betabeles horneados, acompañados de jocoque de tofu; las papas gajo a la trufa, con mayonesa de nuez de la India y chipotle; y una pizza Funghi con hongos de temporada y queso tipo mozzarella vegetal. También hay fusilli con pesto casero, spaghetti al pomodoro y un pastel de cacao para quienes, como yo, creemos que siempre debe haber espacio para el postre.

Y creo que propuestas como esta son importantes precisamente porque hacen que elegir una alimentación diferente sea cada vez más sencillo, sin que eso implique dejar de disfrutar una comida con amigos o una buena pizza.

¿Dónde?

Cancino Pizzería: @loscancinos

No se trata de hacerlo perfecto. Si algo me han enseñado estos ocho meses es que vivir de acuerdo con nuestras convicciones no significa hacerlo todo bien, todo el tiempo. Sigo tomando decisiones que podría cuestionar. Sigo consumiendo cosas que tienen un impacto ambiental y todavía tengo muchísimo que aprender sobre cómo llevar una vida más consciente. Pero también he dejado de pensar que, si no puedo cambiarlo todo, entonces no vale la pena cambiar nada.

No creo que dejar de comer carne me convierta automáticamente en una mejor persona. Tampoco pienso que una decisión individual sea suficiente para resolver problemas tan grandes como el impacto ambiental de nuestra alimentación o el bienestar animal. Lo que sí creo es que nuestras decisiones importan. Que tenemos la posibilidad de cuestionar aquello que hacemos por costumbre y preguntarnos si realmente refleja la persona que queremos ser.

Hace ocho meses decidí dejar de comer carne. Hoy entiendo que, más allá de mi alimentación, lo que cambió fue mi manera de pensar en el poder de mis propias elecciones. Y quizás esa sea la lección más importante que me llevo: no siempre podemos cambiar el mundo de golpe, pero sí podemos elegir cómo queremos formar parte de él.

Otros lugares que te recomiendo probar en CDMX

Chuí

Orizaba 34, Roma Norte - @ chui.cdmx

Si te gustan los restaurantes en los que puedes pasar horas entre buena comida y una sobremesa que se alarga, tienes que conocer Chuí. El proyecto nació en Buenos Aires y llegó a México de la mano del chef Rodrigo Vázquez, quien incorporó ingredientes y sabores locales a su propuesta. Aquí los vegetales son los protagonistas y todo se prepara desde cero, sin utilizar carne ni pescado. Además, su espacio lleno de vegetación y su ambiente relajado hacen que quieras regresar incluso antes de terminar de comer.

Vegan Ramen Mei

Diferentes ubicaciones - @ _veganramenmei_

¿Un ramen delicioso? Su especialidad es recrear los sabores de la cocina japonesa a través de recetas completamente veganas, con fideos y caldos de origen vegetal importados de Japón. El resultado son platos reconfortantes, llenos

de sabor y perfectos para esos días en los que se te antoja algo calientito. Sus espacios son sencillos, informales y sin pretensiones, porque aquí lo que realmente importa está dentro del bowl.

Por Siempre Vegana

Coahuila 169, Roma Norte - @por_siempre_vegana_taqueria

Si creías que dejar de comer carne significaba despedirte de los tacos, este spot te hará cambiar de opinión. Esta taquería ha conseguido darle una nueva interpretación a algunos de nuestros antojitos mexicanos favoritos, utilizando exclusivamente ingredientes de origen vegetal. En su menú encontrarás desde tacos y tortas hasta flautas y queso fundido. ¿Mi consejo? Ve con tiempo y mucha hambre, porque suele haber fila, pero la espera vale completamente la pena.

