9 Películas que debes ver si estás enamorada de alguien con quien nunca podrás estar

No hay nada más desgarrador que tener una intensa conexión con alguien y saber que, por una razón u otra, nunca podrán estar juntos. Porque a veces, la imposibilidad hace que el amor se intensifique y que las ganas de estar con esa persona se vuelvan incontrolables. En ocasiones, la historia de amor más difícil de superar es aquella que nunca pudo comenzar. Si esta es tu situación actual, estas películas te harán llorar, recordar y entender que no todas las personas que amamos están destinadas a quedarse.

Puede tratarse de una persona que ya tiene pareja, alguien que vive al otro lado del mundo, un amor que llegó en el momento equivocado o simplemente alguien que, por más que lo desees, nunca podrá corresponderte de la misma manera. Lo más difícil de todo es que los sentimientos no desaparecen solo por ser conscientes de que la relación es imposible. El cine comprende muy bien esta situación, por lo que a lo largo de las décadas nos ha regalado películas sobre amores imposibles, conexiones inexplicables y personas que, aunque se aman profundamente, no siempre consiguen estar juntas.

8 películas que debes ver si estás enamorada de alguien con quien nunca podrás estar

El secreto de Adaline (2015)

¿Y si el amor de tu vida envejeciera, pero tú no? Y encima, tu actual pareja resultara ser el hijo de un antiguo amor. Esta es la trama de este filme protagonizado por Blake Lively, quien da vida a Adaline, una mujer que deja de envejecer después de sufrir un accidente y que, por lo tanto, evita las relaciones profundas para proteger su secreto. Pero conocer a Ellis la obliga a reconsiderar si vale la pena renunciar al amor por miedo a perderlo.

Llámame por tu nombre (2017)

Elio y Oliver se enamoran y viven un romance intenso durante un verano en Italia. Parece que están hechos el uno para el otro, pero, lamentablemente, la diferencia de edad, las circunstancias y sus distintos proyectos de vida hacen que su historia tenga un tiempo limitado y que, aparentemente, no pueda tener el final feliz que ambos desearían.

Leyendas de pasión (1994)

Los hermanos Tristan, Alfred y Samuel llevan una vida tranquila en Montana hasta que la llegada de Susannah, la prometida del menor de ellos, cambia sus destinos para siempre. Aunque ella está comprometida con Samuel, entre Susannah y Tristan surge una atracción que terminará convirtiéndose en una historia de amor marcada por la tragedia, las decisiones equivocadas y los sentimientos que nunca desaparecen por completo.

Yo antes de ti (2016)

Un accidente deja a Will con una lesión medular que le impide volver a caminar, lo que lo lleva a tomar una decisión irreversible sobre el rumbo que tomará su vida. Sin embargo, sus planes se tambalean cuando conoce a Louisa, con quien desarrolla una conexión que transforma la vida de ambos. Pero las circunstancias y las decisiones personales de Will ponen a prueba la posibilidad de construir un futuro juntos.

Los puentes de Madison (1995)

La vida de Francesca, una mujer casada que lleva una existencia tranquila, aunque un poco aburrida, junto a su familia, cambia cuando conoce a Robert, un fotógrafo que llega a su comunidad para documentar los famosos puentes de Madison County. Ambos desarrollan una conexión emocional tan intensa que Francesca comienza a cuestionarse las decisiones que han definido su vida y a preguntarse qué habría pasado si hubiera elegido un camino diferente.

Como locos (2011)

Anna y Jacob se conocen durante la universidad en Los Ángeles y se enamoran locamente. Ambos comienzan una historia de amor que parece tenerlo todo para ser perfecta. Sin embargo, cuando Anna incumple las condiciones de su visa, ambos se ven obligados a enfrentar una relación a distancia llena de obstáculos, inseguridades y reencuentros que nunca terminan de ser como imaginaban.

Secreto en la montaña (2005)

Ennis y Jack se conocen mientras trabajan cuidando ovejas en las montañas de Wyoming y desarrollan una conexión que cambia sus vidas por completo. Pero los prejuicios sociales, el miedo y las expectativas de la época sobre la orientación sexual los llevan a construir vidas separadas, mientras continúan encontrándose en secreto a lo largo de los años, incluso después de que ambos se casan con otras personas.

500 días con ella (2009)

Dicen que siempre hay una persona en la relación que ama más profundamente, y este parece ser el caso de Tom, quien se enamora perdidamente de Summer, aunque ella no comparte sus mismas expectativas románticas. Esta película es un recordatorio de que sentir una conexión intensa con alguien no significa necesariamente que esa persona quiera construir la misma historia que tú.

Vidas pasadas (2023)

Nora y Hae Sung fueron amigos durante su infancia en Corea del Sur, pero sus vidas tomaron caminos diferentes cuando ella emigró con su familia. Años después, ambos vuelven a encontrarse y deben enfrentarse a una pregunta que probablemente todos nos hemos hecho alguna vez: ¿qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Porque hay pequeñas decisiones que cambian por completo el destino y que te llevan a pensar que conociste a la persona correcta, pero en la vida equivocada.