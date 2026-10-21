La detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) puede ser complicada, especialmente en los hombres. Y es que, aunque se trata de una de las infecciones de transmisión sexual más comunes del mundo, no siempre provoca síntomas. De hecho, algunas personas pueden vivir con el virus durante meses o incluso años sin sospechar que lo tienen. Por eso, cuando finalmente aparecen señales o se detecta una infección, no siempre es posible saber cuándo ocurrió el contagio ni quién transmitió el virus.

Una de las manifestaciones más conocidas del VPH es la aparición de verrugas genitales. Sin embargo, no todas las personas llegan a desarrollarlas. De hecho, muchas mujeres descubren que tienen VPH después de realizarse una prueba de detección durante sus revisiones ginecológicas, sin haber experimentado ninguna molestia previamente. Pero ¿qué pasa con los hombres y cómo pueden identificar las señales de alerta?

El síntoma silencioso del VPH en hombres que no debe pasar desapercibido

Aunque solemos relacionar el Virus del Papiloma Humano con el cáncer cervicouterino, lo cierto es que los hombres tampoco están exentos de desarrollar cánceres relacionados con este virus. Y aquí viene algo que probablemente no sabías: uno de los cánceres más frecuentemente asociados con el VPH en los hombres es el cáncer orofaríngeo, que se desarrolla en la parte posterior de la garganta, especialmente en las amígdalas y la base de la lengua.

En sus primeras etapas, este tipo de cáncer puede no provocar molestias o presentar síntomas que fácilmente podrían confundirse con problemas mucho más comunes. Entonces, ¿cuál es la señal que no deberías ignorar? Una de ellas es el dolor de garganta, especialmente cuando no desaparece con el paso de las semanas o no tiene una causa clara.

Sin embargo, este no es el único síntoma. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre las posibles señales del cáncer orofaríngeo también se encuentran la dificultad o el dolor al tragar, la sensación de tener algo atorado en la garganta, la aparición de un bulto en el cuello, el dolor de oído persistente y la ronquera.

Pero tener alguno de estos síntomas no significa necesariamente que una persona tenga VPH o cáncer. En ocasiones, muchas de estas molestias pueden estar relacionadas con infecciones más comunes. Lo importante es acudir a una valoración médica si persisten, empeoran o aparecen sin una explicación clara.