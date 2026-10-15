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cómo saber si tengo vph

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Wellness
¿Cómo diferenciar una verruga por VPH de un granito en la zona íntima?
¿Te salió una bolita en la zona íntima? Descubre cómo distinguir un granito de una posible verruga por VPH y qué señales debes revisar.
Octubre 15, 2026
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Gabriela Velasco Ceja