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¿Cómo diferenciar una verruga por VPH de un granito en la zona íntima?

¿Te salió una bolita en la zona íntima? Descubre cómo distinguir un granito de una posible verruga por VPH y qué señales debes revisar.

Octubre 15, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Cómo diferenciar una verruga por VPH de un granito en la zona íntima?

Getty Images

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más comunes en el mundo. Se estima que la mayoría de las personas sexualmente activas contraerán el virus en algún momento de sus vidas y, aunque muchas infecciones son asintomáticas y el sistema inmunitario suele controlarlas hasta volverlas indetectables en uno o dos años, las verrugas genitales pueden ser una de sus manifestaciones más visibles.

Por eso, encontrar una bolita en tu zona íntima puede generar miedo e incertidumbre. Quizá detectaste la protuberancia mientras te bañabas o te depilabas. Y aunque tu primer pensamiento puede ser que se trata de un granito provocado por un vello enterrado, es inevitable preguntarte si podría ser algo más serio, como una verruga genital causada por el VPH.

Entonces, ¿cómo diferenciar una verruga por VPH de un granito en la zona íntima?

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¿Cómo diferenciar una verruga por VPH de un granito en la zona íntima?

Lo primero en lo que debes fijarte es en la apariencia y la textura de la protuberancia, pero también en cómo evoluciona con el paso del tiempo. Los granitos pueden presentar inflamación, enrojecimiento o una pequeña punta blanca, mientras que las verrugas genitales por VPH suelen tener una superficie lisa o irregular y generalmente no contienen pus.

Sin embargo, estas características solo pueden darte algunas pistas, ya que no siempre es posible distinguir una verruga genital de otras lesiones a simple vista.

1. Apariencia: ¿cómo se ven las verrugas por VPH?

Su color puede ser rosado, ligeramente más oscuro o incluso del mismo tono que tu piel. Por su parte, su superficie puede ser irregular, asemejarse a una pequeña coliflor o incluso ser completamente lisa. En ocasiones aparecen agrupadas, pero también pueden presentarse de manera individual.

Por el contrario, los granitos relacionados con la foliculitis pueden contener pus y presentar una punta blanca o amarillenta, a diferencia de las verrugas genitales, que generalmente no tienen esta característica.

2. Textura: ¿las verrugas por VPH son duras o blandas?

Las verrugas genitales pueden sentirse suaves o ligeramente firmes al tacto. Algunas tienen una superficie lisa, mientras que otras son rugosas. En cambio, un granito inflamado puede sentirse sensible, hinchado o doloroso, especialmente cuando está relacionado con un folículo piloso irritado.

3. Dolor y comezón: ¿las verrugas por VPH duelen?

Lo más común es que las verrugas genitales no duelan ni generen molestias, aunque algunas pueden provocar comezón o irritación. Por su parte, los granitos causados por foliculitis suelen presentar sensibilidad, enrojecimiento o dolor al tocarlos. Eso sí, que una bolita no duela no significa necesariamente que sea una verruga por VPH.

4. Ubicación: ¿en qué partes de la zona íntima aparecen?

Las verrugas por VPH pueden aparecer en los labios vaginales, la entrada de la vagina y las zonas alrededor del ano, aunque también pueden encontrarse dentro de la vagina o en el cuello uterino.

Por otro lado, los granitos provocados por foliculitis suelen aparecer en las zonas donde crece vello, como las ingles, la parte externa de los labios mayores y el pubis.

5. Duración: ¿cuánto tarda en desaparecer un granito y una verruga genital?

Los granitos provocados por irritación o foliculitis leve pueden desaparecer por sí solos en cuestión de días o pocas semanas, mientras que las verrugas genitales pueden permanecer durante meses. Aunque algunas verrugas desaparecen sin tratamiento, otras pueden aumentar de tamaño o multiplicarse. Sin embargo, el tiempo que permanece una lesión tampoco es suficiente para determinar si se trata de VPH.

Si encuentras una bolita sospechosa en tu zona íntima, lo más recomendable es acudir con tu ginecóloga o un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado. Evita exprimirla, cortarla o utilizar productos para eliminar verrugas comunes, ya que podrías lastimar la piel genital.

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Qué hacer si saliste positiva al virus del papiloma humano (VPH)

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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