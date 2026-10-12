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El VPH se puede transmitir a través de un beso

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Wellness
¿El VPH se puede transmitir a través de un beso?
¿Puedes contagiarte de VPH por besar a alguien? Descubre qué dice la ciencia sobre los besos con lengua, la saliva y el virus del papiloma humano.
Octubre 12, 2026
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Gabriela Velasco Ceja