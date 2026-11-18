¿Cómo se transmite el VPH? Se sabe que es la infección de transmisión sexual más común alrededor del mundo, pero aún hay muchas dudas relacionadas con su contagio. Por ejemplo, ¿se puede transmitir mediante un beso? De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algunas investigaciones sugieren que el VPH oral podría transmitirse mediante los besos franceses, mientras que otros estudios no han encontrado una relación clara. Esto significa que no se puede descartar por completo la posibilidad de transmisión durante un beso con lengua, pero tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que besar sea una vía habitual de contagio.

¿Y qué pasa en el caso de la penetración y del roce piel con piel? Muchas personas creen que, mientras no exista coito, el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual es prácticamente inexistente. Por eso, los besos apasionados, las caricias íntimas, el sexo oral y los roces entre los genitales suelen considerarse alternativas más seguras. Sin embargo, cuando hablamos del Virus del Papiloma Humano (VPH), las cosas funcionan de una manera diferente.

¿El VPH puede transmitirse durante los juegos previos, aunque no haya penetración?

A diferencia de otras infecciones que se transmiten principalmente a través de determinados fluidos corporales, el VPH sí puede contagiarse mediante el contacto directo de la piel y las mucosas de las zonas íntimas. Esto significa que una persona podría adquirir el virus durante los juegos previos, incluso si nunca hubo penetración, eyaculación o un encuentro sexual completo.

Pero ¿qué tipo de caricias pueden transmitir el VPH? ¿Es posible contagiarse simplemente por tocar los genitales de alguien? Este virus puede transmitirse sin penetración vaginal o anal. Por ejemplo, si una persona tiene VPH en la piel de sus genitales y estos entran en contacto directo con los de su pareja, puede producirse la transmisión del virus aunque no haya habido penetración. Además, hay algo que muchas personas desconocen: el VPH puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no tiene verrugas, molestias ni ningún síntoma visible.

¿Qué juegos previos pueden transmitir el VPH?

1. Frotar los genitales

Cuando el pene entra en contacto con la vulva, aunque no exista penetración, o cuando dos personas frotan sus zonas íntimas durante la excitación sexual, puede ocurrir el contagio. Esto sucede porque el VPH puede encontrarse en la piel de distintas partes de los genitales, no solamente en el interior de la vagina o en el pene.

2. Practicar sexo oral

El sexo oral también puede ser una vía de transmisión del VPH. Cuando la boca entra en contacto con los genitales de una persona que tiene el virus, existe la posibilidad de adquirir una infección oral por VPH que posteriormente puede relacionarse con determinados tipos de cáncer, incluidos algunos que afectan la orofaringe.

3. Tocar los genitales con las manos

Aquí viene una de las dudas más frecuentes: ¿puedes contagiarte de VPH si tu pareja te estimula con los dedos? La transmisión mediante el contacto de las manos con los genitales se considera posible, especialmente si las manos entran en contacto con una zona infectada y posteriormente con los genitales de otra persona.

4. Compartir juguetes sexuales

Los juguetes sexuales también pueden participar en la transmisión del VPH cuando se comparten sin limpiarlos adecuadamente. Esto se debe a que pueden entrar en contacto con la piel y las mucosas genitales.