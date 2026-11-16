Aunque es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo, pues se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas contraerán el virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de sus vidas, su detección sigue representando un desafío, especialmente en los hombres, quienes pueden ser portadores sin presentar una sola señal de que están infectados. Ni verrugas genitales, ni molestias, ni cambios visibles en su piel. Absolutamente nada. Y es que una de las características más importantes de este virus es su capacidad para permanecer en el organismo sin provocar síntomas, lo que significa que muchos hombres pueden tener una infección sin siquiera sospecharlo.

Pero entonces, ¿dónde está el virus durante todo ese tiempo? ¿En qué parte del cuerpo permanece cuando no hay verrugas que delaten su presencia? Y, sobre todo, ¿puede un hombre transmitirlo a su pareja aunque aparentemente esté completamente sano? Lo que quizá no sabías es que el VPH puede encontrarse en distintas zonas del cuerpo masculino sin causar ninguna alteración visible, lo que dificulta identificar su presencia y determinar cuándo ocurrió el contagio.

¿Cuándo deja de ser contagiosa una persona que ha tenido verrugas genitales (VPH)? Getty Images

¿Dónde se esconde el VPH en el cuerpo de un hombre cuando no presenta síntomas?

1. En la piel del pene

Una de las zonas donde puede encontrarse el VPH es la piel del pene, incluyendo el glande, el cuerpo del pene y la zona que se encuentra debajo del prepucio. Lo que muchas personas desconocen es que un hombre no necesita tener verrugas genitales para presentar una infección en esta área. El virus puede infectar las células de la piel sin provocar cambios visibles, por lo que el pene puede tener una apariencia completamente normal y aún así tener el virus. Por eso, el condón no siempre impide el contagio, pues el virus puede extenderse un poco más allá del pene.

2. En el escroto y otras zonas de la región genital

El VPH también puede encontrarse en la piel del escroto, el área que contiene los testículos, así como en otras superficies de la región genital. Esto no significa que el virus esté escondido dentro de los testículos. La infección afecta principalmente las células de la piel que recubre estas zonas.

3. En la zona anal

Otra parte del cuerpo donde puede encontrarse el VPH es la región anal, tanto en la piel que rodea el ano como en algunas mucosas del canal anal. Una infección en esta zona puede permanecer sin síntomas, aunque algunos tipos de VPH pueden provocar verrugas y otros, cuando persisten, favorecer cambios celulares que requieren atención médica.

4. En la boca y la garganta

Aunque generalmente asociamos el VPH con los genitales, algunos tipos del virus también pueden infectar la boca y la zona de la garganta conocida como orofaringe, que incluye las amígdalas y la base de la lengua. Estas infecciones pueden adquirirse mediante el contacto sexual oral y, en muchos casos, tampoco producen síntomas.

¿Cuántos años puede un hombre ser portador del VPH sin saberlo?

Es sabido que en la mayoría de los casos, el organismo consigue controlar la infección por VPH en un periodo aproximado de uno a dos años. Sin embargo, algunos hombres pueden mantener una infección persistente durante cinco años o más sin presentar verrugas, molestias ni ningún otro síntoma. Esto significa que un hombre puede haber adquirido el virus en una relación anterior y desconocerlo durante mucho tiempo.