A pesar de que el Virus del Papiloma Humano es la infección de transmisión sexual más común alrededor del mundo, aún hay muchos detalles al respecto que generan dudas entre quienes son portadores del virus. Por ejemplo, ¿es posible que un hombre tenga VPH durante años sin presentar ningún síntoma y que, durante todo ese tiempo, ni siquiera sospeche que está infectado? La respuesta es sí. De hecho, una de las características más importantes de este virus es que puede pasar completamente desapercibido, incluso en personas que mantienen una vida sexual activa y aparentemente saludable.

Y es que, a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual que pueden provocar molestias evidentes, el VPH puede permanecer en el organismo sin causar verrugas, dolor ni cambios visibles en los genitales, lo que significa que un hombre pudo haberse contagiado en una relación anterior y descubrir que tiene la infección algunos años después, cundo ya se encuentra en una relación con otra persona.

Pero ¿cuánto tiempo puede permanecer el VPH en el cuerpo masculino?

¿Cuántos años puede un hombre ser portador del VPH sin saberlo?

Es sabido que en la mayoría de los casos, el organismo consigue controlar la infección por VPH en un periodo aproximado de uno a dos años. Sin embargo, algunos hombres pueden mantener una infección persistente durante cinco años o más sin presentar verrugas, molestias ni ningún otro síntoma. Esto significa que un hombre puede haber adquirido el virus en una relación anterior y desconocerlo durante mucho tiempo.

¿Un hombre puede contagiar VPH después de cinco años sin presentar síntomas?

Sí, es posible que un hombre transmita el Virus del Papiloma Humano después de años de haberse contagiado y a pesar de no presentar verrugas, molestias ni ninguna otra señal de infección. Pero hay una diferencia importante entre haber adquirido el virus hace cinco años y seguir teniendo una infección activa. Aunque algunas infecciones pueden persistir durante periodos prolongados, no es posible determinar cuánto tiempo continúa siendo transmisible el VPH en cada persona.

En algunas personas, el VPH puede volver a detectarse después de un periodo sin resultados positivos. Esto puede relacionarse con una nueva infección o con la reactivación de una infección previa.

¿Cuándo deja de ser contagioso un hombre que ha tenido verrugas genitales (VPH)?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el tratamiento permite eliminar las verrugas visibles, pero no necesariamente erradica el virus, por eso, una persona puede seguir teniendo VPH y transmitirlo incluso cuando ya no presenta verrugas. Además, las lesiones pueden reaparecer, especialmente durante los primeros tres meses después del tratamiento, lo que significa que el virus sigue presente en el organismo y por lo tanto sigue siendo contagioso.