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¿Tener VPH significa que debes avisarle a todas tus parejas anteriores?

¿Te diagnosticaron VPH y no sabes si debes avisarles a tus exparejas? Descubre qué recomiendan los especialistas y cuándo es importante hablarlo.

Noviembre 11, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Qué hacer si saliste positiva al virus del papiloma humano (VPH)

GETTY IMAGES

Fuiste a tu revisión ginecológica de rutina y saliste positivo al Virus del Papiloma Humano (VPH). Posiblemente te surjan muchas dudas relacionadas con tu salud, pero también con un tema que quizá no habías considerado: ¿deberías contactar a todas las personas con las que has tenido relaciones sexuales para informarles de tu diagnóstico?

Y es que recibir un resultado positivo de esta infección puede generar preocupación e incluso culpa por la incertidumbre de poder haber transmitido el virus sin saberlo. Pero hay algo que debes tener presente: tener VPH no significa que hayas hecho algo malo ni que necesariamente te hayas contagiado recientemente. Se trata de una de las infecciones de transmisión sexual más comunes alrededor del mundo y puede permanecer sin provocar síntomas durante años. Se estima que 8 de cada 10 personas sexualmente activas contraerán el Virus del Papiloma Humano (VPH) en algún momento de sus vidas.

Entonces, ¿es necesario buscar a todas tus exparejas para contarles que tienes VPH o basta con hablarlo con tu pareja actual?

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¿Tener VPH significa que debes avisarle a todas tus parejas anteriores?

Se trata de una decisión personal, pero no necesariamente debes avisarle a todas tus parejas sexuales anteriores tu diagnóstico, a diferencia de lo que ocurre con algunas otras infecciones de transmisión sexual, como la clamidia o la gonorrea. No existe una recomendación médica general de contactar a todas tus parejas sexuales anteriores cuando recibes un diagnóstico positivo de VPH. Esto se debe, entre otras razones, a que el virus es extremadamente común, puede permanecer sin síntomas durante mucho tiempo y generalmente no es posible determinar cuándo ocurrió la infección ni quién la transmitió.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), no está claro cuál es el beneficio de informar a las parejas sexuales sobre una prueba positiva de VPH. Esto no significa que debas ocultarlo, sino que no es una obligación contarlo a tus ex parejas.

¿Por qué es tan difícil saber quién te contagió el VPH?

Es muy difícil saber quién te contagió el VPH. Una de las características de este virus es que puede pasar desapercibido durante meses o incluso años porque algunas personas no presentan síntomas, como verrugas genitales. Además, una prueba positiva puede aparecer mucho tiempo después de la exposición inicial, incluso cuando anteriormente se habían obtenido resultados negativos.

Por eso, un diagnóstico de VPH no permite identificar a la persona que transmitió el virus ni demostrar que hubo una infidelidad. Es posible que una infección se haya adquirido en una relación anterior y que se detecte hasta años después. Esta incertidumbre es una de las razones por las que los especialistas recomiendan evitar las acusaciones o conclusiones precipitadas cuando una persona recibe un diagnóstico positivo.

¿Cómo saber si tengo VPH?

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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