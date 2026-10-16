Aunque el Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo, todavía existen muchas dudas relacionadas con su contagio, sus consecuencias y sus síntomas. Sobre todo, hay muchas preguntas en torno a las famosas verrugas genitales que pueden aparecer en la zona íntima cuando una persona contrae ciertos tipos del virus.

Por eso, cuando aparece una pequeña protuberancia en esta parte del cuerpo, es común comenzar a hacerse preguntas. ¿Cuándo me contagié? ¿Pude haberlo contraído con mi pareja actual? ¿Es posible que el virus llevara años en mi cuerpo sin provocar ninguna molestia?

Lo que muchas personas desconocen es que las verrugas genitales no siempre aparecen inmediatamente después del contagio. Entonces, ¿cuánto tarda en aparecer una verruga por VPH y qué significa si surge mucho tiempo después de haber tenido relaciones sexuales?

¿Cuánto tarda en aparecer una verruga por VPH después del contagio?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las verrugas genitales pueden aparecer meses o incluso años después de contraer el VPH. Los síntomas no siempre se manifiestan de forma inmediata. En algunos casos, las verrugas pueden hacerse visibles después de unas semanas o meses, pero no existe un periodo de incubación único que permita determinar exactamente cuándo ocurrió el contagio.

Sin embargo, debes saber que no todas las personas que contraen VPH desarrollan verrugas genitales. Es posible adquirir el virus y no presentar ningún síntoma visible, incluidas las verrugas.

¿Es posible que aparezcan verrugas por VPH después de varios años?

Cada caso es diferente, pero sí es posible desarrollar verrugas genitales varios años después de haber adquirido el VPH. Es decir, si hoy descubres una protuberancia que se parece a una verruga genital, no significa necesariamente que te hayas contagiado durante los últimos días o semanas. El virus pudo haberse adquirido durante una relación anterior y permanecer sin manifestaciones visibles durante mucho tiempo.

Por esta razón, la aparición de verrugas genitales no permite identificar con certeza quién transmitió el virus ni cuándo ocurrió el contagio.

¿Cómo son las primeras verrugas por VPH?

Su color puede ser rosado, ligeramente más oscuro o incluso del mismo tono que tu piel. Su superficie puede ser irregular o rugosa, asemejarse a una pequeña coliflor o incluso ser completamente lisa. Las verrugas genitales pueden sentirse suaves o ligeramente firmes al tacto. Pueden aparecer de forma individual o agrupadas y, en muchos casos, no provocan dolor ni molestias. Suelen desarrollarse en los labios vaginales, la entrada de la vagina y las zonas alrededor del ano, aunque también pueden encontrarse dentro de la vagina o en el cuello uterino.

Es importante recordar que no todas las bolitas que aparecen en la zona íntima son verrugas por VPH. Por eso, si encuentras una lesión sospechosa, lo más recomendable es acudir con tu ginecóloga o un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado.