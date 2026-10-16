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cuánto tarda en aparecer una verruga por VPH
Wellness
¿Cuánto tarda en aparecer una verruga por VPH después del contagio?
¿Las verrugas por VPH aparecen inmediatamente? Descubre cuánto tardan en salir después del contagio y si pueden manifestarse años después.
Octubre 16, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja