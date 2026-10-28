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Si me aparece una verruga en la zona genital, ¿significa que tengo VPH avanzado?

Una verruga genital significa que tienes VPH avanzado o cáncer? Descubre qué indican estas lesiones y cuándo debes acudir al ginecólogo.

Octubre 28, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Si me aparece una verruga en la zona genital, ¿significa que tengo VPH avanzado?

Getty Images

Te estás rasurando o explorando tu zona íntima y, de pronto, descubres una pequeña verruga, un bulto o cualquier cambio extraño en esta área. Es posible que automáticamente pienses en el virus del papiloma humano (VPH), debido a que las verrugas genitales son una de las manifestaciones más conocidas de esta infección. Y es que, aunque el VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, todavía existen muchísimas dudas sobre sus consecuencias y su relación con el cáncer cervicouterino. Por eso, cuando aparece una verruga en la vulva o alrededor de la vagina, es posible que lo primero que pienses sea que tienes una infección avanzada o que tu salud está en riesgo.

Pero hay algo importante que debes saber: la aparición de una verruga genital no significa automáticamente que tengas VPH avanzado, ni mucho menos que estés desarrollando cáncer.

De hecho, existen diferentes tipos de VPH y no todos tienen las mismas consecuencias para la salud. Generalmente, se clasifican en dos categorías:

  • Bajo riesgo: algunos tipos pueden provocar verrugas en los genitales o alrededor del ano. También pueden causar lesiones en otras zonas, como la boca o la garganta, aunque esto es menos frecuente.
  • Alto riesgo: ciertos tipos pueden provocar cambios anormales en las células que, si la infección persiste durante años, podrían evolucionar a cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, ano, pene u orofaringe.

Entonces, ¿qué significa realmente que aparezca una verruga en tu zona íntima y cuándo deberías preocuparte?

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Si me aparece una verruga en la zona genital, ¿significa que tengo VPH avanzado?

Tener una verruga en la zona genital no significa necesariamente que tengas VPH o que, si lo tienes, la infección esté avanzada. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente el 90% de las verrugas anogenitales están relacionadas con los tipos 6 y 11 del virus del papiloma humano, considerados de bajo riesgo porque no son los tipos asociados habitualmente con el desarrollo de cáncer.

Esto significa que una verruga genital puede ser una manifestación de una infección por VPH, pero su aparición no indica qué tan avanzada está ni cuánto tiempo llevas con el virus. Lo realmente importante para evaluar el riesgo de desarrollar cáncer es identificar la presencia de tipos de VPH de alto riesgo y detectar posibles cambios anormales en las células, ya que algunas infecciones persistentes pueden provocar lesiones precancerosas con el paso del tiempo.

Es importante aclarar que una persona puede tener verrugas causadas por VPH de bajo riesgo y, al mismo tiempo, presentar una infección por otro tipo de VPH de alto riesgo. Por eso, una verruga no permite determinar por sí sola el riesgo de desarrollar cáncer.

¿Cómo saber si una verruga genital es causada por VPH?

Las verrugas genitales pueden aparecer como pequeños bultos del color de la piel o ligeramente diferentes en tonalidad. Algunas son planas, otras sobresalen y, cuando aparecen agrupadas, pueden adquirir una apariencia similar a la de una coliflor. Pueden desarrollarse en la vulva, alrededor de la entrada vaginal, en el perineo o cerca del ano. En ocasiones provocan comezón o molestias, aunque también pueden aparecer sin causar ningún síntoma.

Sin embargo, no todos los bultos que aparecen en la zona íntima son verrugas causadas por VPH. Existen otras condiciones dermatológicas que pueden producir lesiones de apariencia similar. Por eso, si descubres una verruganueva, lo más recomendable es acudir con un ginecólogo o dermatólogo para que pueda examinarla y determinar de qué se trata.

¿Cuánto tarda en aparecer una verruga por VPH después del contagio?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las verrugas genitales no siempre aparecen inmediatamente después de contraer el VPH. De hecho, pueden pasar semanas, meses e incluso años antes de que se hagan visibles. Esto significa que descubrir una verruga en tu zona íntima no necesariamente indica que te hayas contagiado recientemente, pues no existe un tiempo exacto que permita identificar cuándo ocurrió la infección.

Y hay algo más que debes tener en cuenta: no todas las personas que contraen VPH desarrollan verrugas genitales. Muchas pueden tener el virus sin experimentar ningún síntoma visible, por lo que es posible vivir con la infección sin siquiera saberlo.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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