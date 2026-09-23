Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

El color de uñas que hace que tus manos se vean más delicadas en fotografías

Este color de uñas puede crear un efecto más delicado y estilizado en tus manos cuando te tomas fotografías. Y combina prácticamente con todo.

Septiembre 23, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
el-color-de-uñas-que-hacen-que-tus-manos-se-vean-mas-delicadas-en-fotografias.jpg

El color que hace que tus manos se vean más delicadas en fotografías

Getty Images

Haces la foto perfecta y mas aesthetic para tu historia de Instagram: café bonito, anillos en su sitio, luz increíble… y cuando la ves en tu galería hay algo en tus manos que simplemente no te convence: tu manicure. Y es que el color de tus uñas puede cambiar
muchísimo cómo se ven tus manos en fotografías. Quizá te preguntes, si en persona se ven delicadas y sofisticadas, ¿por qué en fotos dan la apariencia contraria?

Si buscas ese efecto limpio y elegante que vemos constantemente en Pinterest e Instagram, existe un tono de esmalte que es muy fotogénico y que hará que tus manos y uñas luzcan espectaculares frente a las cámaras.

¿Cuánto tiempo puedes llevar gel en las uñas? Las consecuencias de abusar de la manicura permanente
Moda y Belleza
¿Cuánto tiempo puedes llevar gel en las uñas? Las consecuencias de abusar de la manicura permanente
Descubre qué ocurre cuando llevas manicura permanente de forma continua, cómo identificar posibles daños y cuándo es recomendable hacer una pausa.
Septiembre 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Moda y Belleza
Las uñas se tiñen de lujo: 6 tonos joya que serán tendencia este otoño
Agosto 13, 2026
Moda y Belleza
El color de uñas que hace que tus manos se vean más delgadas y elegantes
Agosto 14, 2026

El color que hace que tus manos se vean más delicadas en fotografías

Hablemos del color rosa lechoso, el encargado de hacer que tus manos se vean impecables en las fotografías. Esa mezcla perfecta entre nude, rosa y blanco parece sencilla, pero aporta la elegancia necesaria para que tus manos parezcan recién salidas del salón de belleza. El secreto está en que es un color suave y de bajo contraste.

En lugar de crear una separación muy marcada entre la uña y la piel, como podría ocurrir con un negro, azul intenso o algunos rojos, un rosa translúcido cercano al tono natural de la uña crea una transición visual mucho más sutil. Como resultado, las uñas parecen más limpias, naturales y estilizadas que funciona perfecto en las fotos.

¿Qué acabado elegir?

El acabado es tan importante como el color. La idea no es que este diseño sea opaco, sino translúcido y brillante, algo así como un milky pink, sheer pink o ballet pink. Además, cuando este manicure es expuesto a la luz, las uñas se ven aún más frescas y naturales.

El truco extra para que tus manos salgan mejor en las fotos

No todo está en el esmalte. Existen otros dos detalles que pueden transformar por completo tus manos en una fotografía: cutículas hidratadas y luz natural. Antes de fotografiarlas, no olvides agregar una gota de aceite para cutículas para dar un aspecto sano, natural, cuidado y brillante a tus dedos. Después, busca un espacio cerca de una ventana, en donde obtengas luz natural, verás cómo tu foto lucirá mucho más aesthetic en cuestión de segundos. Y por último, puntos extra si llevas anillos minimalistas.

uñas para manos delicadas color de uñas para fotos uñas que estilizan las manos
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
Te sugerimos
Ideas de uñas cortas que serán tendencia en otoño 2026
Moda y Belleza
Los 6 diseños de uñas cortas que dominarán las tendencias este otoño
Agosto 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
las-mujeres-detras-de-the-good-look-suite-que-llevaron-el-talento-latino-a-new-york-fashion-week.png
Moda y Belleza
Las mujeres detrás de la suite que llevó el talento latino a New York Fashion Week
Septiembre 22, 2026
¿Qué es el ‘swag gap’? La teoría fashionista que podría ayudarte a encontrar el amor
Moda y Belleza
¿Qué es el ‘swag gap’? La teoría fashionista que podría ayudarte a encontrar el amor
Septiembre 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez
el-corte-de-pelo-que-todas-llevarán-este-otoño.jpg
Moda y Belleza
El corte de pelo que vamos a ver en todos lados este otoño
Septiembre 02, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja