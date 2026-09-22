Uno de los primeros términos que se volvió viral con el boom de los medicamentos GLP-1 fue el famoso “Ozempic face”. Y aunque el nombre puede hacer pensar que se trata de un efecto secundario directo del medicamento, en realidad describe los cambios que pueden aparecer en el rostro después de una pérdida de peso importante o muy rápida.

Porque sí: cuando bajas de peso, tu cuerpo no pierde grasa únicamente del abdomen o las piernas. También puedes perder volumen en la cara, y esa pérdida no siempre ocurre de manera uniforme. Por eso algunas personas sienten que su rostro se ve más delgado, cansado o incluso “desmejorado” después de perder mucho peso.

Y es que al disminuir el volumen de grasa que ayuda a dar estructura a zonas como las mejillas y las sienes, ciertos rasgos pueden verse más marcados y la piel puede lucir más hundida, generando un efecto de envejecimiento prematuro. Además, factores como la edad, la elasticidad de la piel, cuánto peso perdiste y qué tan rápido ocurrió pueden hacer que estos cambios sean más o menos evidentes. Pero si estás utilizando un medicamento GLP-1 quizá te estés haciendo una pregunta bastante lógica: ¿cuántos kilos tienes que perder para que empiece a notarse en tu cara?

¿Cuántos kilos tienes que perder para que aparezca el ‘Ozempic face’?

Entonces, ¿cuántos kilos provocan el “Ozempic face”? No existe una cantidad específica de kilos, pero si buscas una cifra para tener como referencia, una pérdida cercana a los 10 kilos ya puede hacer que los cambios de volumen en la cara sean bastante visibles en algunas personas, especialmente cuando esos kilos se pierden rápidamente. Sin embargo, perder 10 kilos no significa que necesariamente te verás con las mejillas hundidas. No existe una cantidad exacta de peso perdido a partir de la cual aparezca el llamado Ozempic face.

La edad, la cantidad de grasa facial que tenías antes, la elasticidad de tu piel, tu genética y, especialmente, qué tan rápido estás perdiendo peso pueden cambiar completamente el resultado. Por eso, para algunas personas puede ser mucho más evidente la pérdida de peso en la cara que para otras. Así que, si quieres quedarte con un número, piensa en 10 kilos como una referencia para empezar a notar cambios faciales en algunas personas, pero no como el punto exacto en el que aparece el Ozempic face.

¿Qué dicen los estudios?

Aunque no podamos decir “después de X kilos te cambiará la cara”, investigaciones recientes han intentado medir cuánto volumen facial puede perderse junto con el peso corporal. Una revisión dermatológica publicada en 2026 reveló que usuarios de medicamentos GLP-1 perdieron aproximadamente 7% de volumen facial por cada 10 kilos de peso corporal perdido.