Cuando se trata de llevar las manos a la moda, podemos recurrir a cientos de trends que vemos en redes sociales: chocolate glazed, milky lavender, mismatched, woodland velvet, coconut, sparkle, sunset y la lista sigue. Hay manicuras que gritan tendencia y otras que simplemente hacen que mires tus manos y pienses: ¿por qué de repente se ven tan lujosas?

Lo mejor de todo es que no necesitas nail art, aplicaciones, diseños complicados ni pasar tres horas en el salón. Si lo que buscas es ese efecto sofisticado, elegante y silenciosamente lujoso, prácticamente solo necesitas elegir el tono correcto. Y sí, probablemente sea uno de los colores más sencillos del catálogo, pero puede conseguir que tu manicura se vea mucho más pulida y costosa sin demasiado esfuerzo.

El color de uñas que hace que tus manos se vean más caras al instante

Piensa en unas uñas naturales y perfectamente cuidadas, cubiertas únicamente por una ligera capa de rosa o nude que permita seguir viendo sutilmente la uña debajo. No hablamos de un beige completamente opaco ni de un rosa chicle. El secreto está en elegir un tono suave y semitransparente que se acerque al color natural de tu uña: el nude rosado translúcido.

Este tono hace que la manicura luzca limpia, delicada y sofisticada, mientras que el acabado translúcido ayuda a conservar esa apariencia natural que hace que todo se vea mucho más elegante. Y tiene otra gran ventaja: combina prácticamente con todo. Desde jeans y una camiseta blanca hasta un vestido de noche o toda tu joyería favorita.

¿Por qué se ven tan “caras”?

Se trata de una cuestión completamente estética. La magia de las uñas nude rosado translúcido está precisamente en su sencillez. Hay muy pocos elementos compitiendo por atención: una base uniforme, cutículas cuidadas, una forma limpia y muchísimo brillo son suficientes para conseguir una manicura que se vea intencional sin resultar exagerada. Es ese tipo de lujo que no necesita llamar demasiado la atención para notarse.

¿Qué nude elegir?

No existe un tono de nude universal que debas pedir en el salón de belleza. Puedes probar con rosa suave, durazno translúcido, blanco lechoso o beige rosado, dependiendo de tu tono piel. La clave está en encontrar un color que no haga mucho contraste con tus manos para que se vea lo más natural posible.