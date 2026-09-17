3 señales raras de que estás cerrando ciclos kármicos y comenzando una nueva línea de tiempo

Si estás pasando por una etapa de mucho caos, donde sientes que nada te sale bien, que lo estás perdiendo todo y nadie te entiende, es una señal del universo de que por fin está pasando por cierres kármicos.

Estos cierres kármicos te permitirán iniciar una nueva línea de tiempo, que te permitirá por fin avanzar y encontrarte con las personas adecuadas para cumplir con tu misión de vida, y construir la vida que soñaste.

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Señales de que estás cerrando ciclos kármicos y comenzado una nueva línea de tiempo

Los cierres kármicos son una manera simbólica de describir un cambio profundo en tu forma de pensar, sentir y relacionarte con determinadas experiencias, que te permite crear un cambio importante en tu vida.

Comienzas a ver lo peor de las personas

Situaciones y comportamientos que antes tolerabas sin problema pueden comenzar a incomodarte, y es posible que empieces a cuestionar ciertas dinámicas y a poner límites que antes no te atrevías a establecer, incluso si eso genera conflictos con amigos, familiares u otras personas cercanas.

En esta etapa pueden surgir momentos de caos, distanciamientos, separaciones o pérdidas, especialmente cuando algunas relaciones ya no encajan con la persona en la que te estás convirtiendo.

Desde esta perspectiva espiritual, estos cambios no necesariamente representan algo negativo, sino una forma de reconocer qué vínculos tienen un lugar en tu nueva etapa y cuáles es momento de dejar atrás.

Señales de que estás cerrando ciclos kármicos y comenzado una nueva línea de tiempo Getty Images

Cansancio físico y emocional fuera de lo habitual

Puedes sentirte agotada, saturada, con la mente acelerada y hasta con ganas de tirar la toalla, es como si necesitaras bajarte por un momento de ese “carrusel” de emociones y simplemente descansar.

Este agotamiento extremo se relaciona con el proceso de dejar atrás una etapa y abrir espacio para una nueva realidad; sin embargo, también es importante escuchar al cuerpo y darte tiempo para descansar, desconectarte y recuperar energía.

La idea es atravesar esta etapa sin dejar que el agotamiento te arrastre hacia una visión cada vez más negativa, pues en lugar de interpretar los cambios como el final de todo, puedes verlos como una oportunidad para hacer una pausa, recuperar fuerzas y comenzar de nuevo con mayor claridad.

Sientes que todo comienza a desmoronarse

Puede manifestarse como la pérdida de un trabajo, el final de una relación, cambios inesperados o incluso dejar atrás un lugar que durante mucho tiempo sentiste como tu hogar.

Estos momentos no necesariamente significan que la abundancia se haya alejado, sino que se están moviendo las estructuras que ya no pueden sostener la realidad que deseas construir. La idea es que, antes de abrir espacio para algo nuevo, es necesario soltar aquello que ya no está funcionando.

Por eso, aunque el proceso pueda sentirse caótico o incluso como si estuvieras perdiéndolo todo, algunas creencias espirituales lo interpretan como una etapa de transformación, y en lugar de ver cada pérdida como un fracaso, puede entenderse como el cierre de una etapa y la preparación para una nueva realidad.

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