Hay personas que llegan a tu vida y sientes que las conoces desde siempre. Patrones que repites una y otra vez. Situaciones que se repiten aunque jures que esta vez será diferente. Relaciones que parecen tener exactamente la misma historia. Y decisiones que, por alguna razón, te llevan una y otra vez al mismo lugar. ¿Por qué sucede esto? Diferentes corrientes espirituales y astrológicas aseguran que nuestra vida y experiencias actuales están vinculadas con aprendizajes que traemos de vidas pasadas.

¿Qué karma vienes arrastrando de una vida pasada? Te lo revelamos según tu signo zodiacal.

Sueños recurrentes que podrían ser mensajes o recuerdos de vidas pasadas Getty Images

Qué karma arrastras de tu vida pasada según tu signo zodiacal

Aries: aprender que no todo es una batalla

Tienes una personalidad impulsiva y llena de coraje, y por lo mismo, en una vida pasada pudiste haber vivido desde la competencia. Por eso, actualmente siempre tratas de ser el número uno en todo, de demostrar, ganar y conquistar todo a tu paso. Tu karma actual sería aprender que no tienes que estar peleando por absolutamente todo. Aprende a bajar la guardia sin sentir que pierdes tu fortaleza.

Tauro: soltar el control

Es un signo con mucho apego a personas, lugares, objetos e incluso versiones de ti misma que ya cumplieron su ciclo. Tu misión en esta vida es que seas menos aprehensiva, que vivas el presente sin aferrarte a nada. Aprende a soltar y a dejar ir para que puedan llegar cosas nuevas a tu vida.

Géminis: aprender a quedarte

Se te complica permanecer en un lugar, en un trabajo o incluso en una relación cuando sientes que las cosas dejan de ser emocionantes. Por eso, tu vida pasada pudo haber estado llena de cambios. Lo que debes aprender en el presente es a ser paciente y a entender que algunas historias necesitan un poco más de tiempo del que sueles darles. Deja de confundir aburrimiento con falta de conexión. No siempre necesitas salir de tu zona de confort tan de prisa.

Cáncer: dejar de cargar con todo el mundo

En esta vida, debes entender que no eres la cuidadora de todos los que te rodean. No siempre debes ser la que entiende, la que perdona o la que escucha, también debes preocuparte por cuidarte a ti misma. Recuerda: no eres responsable de la felicidad o de la tristeza de todos.

Leo: dejar de buscar aprobación

Quizá en tu vida pasada asociabas tu poder y tu valor con el reconocimiento de quienes te rodeaban. Hoy en día, debes aprender que nada te falta y que no necesitas demostrar nada. Debes ser consciente de quien eres incluso cuando nadie te está elogiando.

Virgo: aceptar que no puedes controlar el resultado

En otra vida muy probablemente fuiste una persona perfeccionista. En esta, debes olvidarte de anticipar todos los errores para evitar fallas en cualquier situación. Fluye, ama también las cosas imperfectas y permítete ser espontánea de vez en cuando.

Libra: dejar de elegir a todos menos a ti

Tu karma está relacionado con el miedo al conflicto y con querer quedar bien con todos menos contigo misma. Lo que debes aprender en esta vida es que es más importante expresar tus ideales y opiniones antes que mantener la paz solo para evitar problemas. Atrévete a decir “no” y a poner altos cuando no te sientas cómoda.

Escorpio: aprender a confiar

De otra vida arrastras la desconfianza. Te cuesta mucho abrirte ante los demás por temor a que te fallen o te lastimen. Podrías cargar con experiencias de traición o pérdida que hacen que quieras saberlo todo antes de confiar. Pero recuerda algo: puedes confiar sin entregar el control de tu vida.

Sagitario: entender que libertad y compromiso pueden coexistir

Tu karma se relaciona con que huyes cuando sientes que las cosas se ponen demasiado serias. Tu aprendizaje en esta vida es aprender a comprometerte sin sentir que pierdes tu libertad y el derecho a la soledad.

Capricornio: permitirte disfrutar

Tu misión en esta vida es aprender a divertirte. Tu karma podría ser creer que todo tiene que ganarse. Pero debes entender que no tienes que ganarte la felicidad ni el amor mediante el cumplimiento de una lista de tareas. Tu aprendizaje: entender que no tienes que estar produciendo para merecer placer.

Acuario: permitir que te conozcan de verdad

Eres una persona muy introvertida y cerrada. Tu aparente karma está vinculado con la distancia emocional, por eso tiendes a estar sola mucho tiempo. No te escondas detrás de tu independencia. No temas abrirte frente a los demás, a veces expresar tus emociones es el mejor remedio para sentirte en paz.

Piscis: dejar de salvar a quien no quiere ser salvado

Tu karma es siempre querer verle el lado bueno a las personas aún cuando ellas no tienen intenciones de cambiar. No tienes que reparar a todos los que se cruzan en tu camino. Hay una diferencia muy grande entre empatía y autosacrificio.