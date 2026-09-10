Hay películas que llegan para entretenernos y otras que llegan para recordarnos que enamorarse también puede sentirse como entrar al ring. Enfrentados: Marfil pertenece a la segunda categoría: una historia donde la atracción, la rivalidad y las emociones se mezclan con la intensidad de un combate, y donde sus protagonistas tienen mucho más que resolver que quién termina ganando. ¿Te imaginas qué pasaría si te enamoraras de tu apuesto guardaespaldas? De eso y muchos secretos más trata esta historia.
En esta entrega del universo de Enfrentados, Ester Expósito y Hugo Diego García dan vida a una historia marcada por la tensión, la química y sentimientos cargados de intensidad. No te pierdas todo lo que nos contaron los protagonistas en exclusiva para Cosmopolitan sobre la adaptación cinematográfica del best seller de Mercedes Ron.
Hugo Diego García revela el talento “muy mexicano” que descubrió de Ester Expósito en ‘Enfrentados: Marfil’
C: Ester, ¿qué fue lo que más te gustó de interpretar a Marfil?
E: Yo creo que la parte física, de aprender un poco de boxeo, de defensa personal, que no había hecho nunca. En general de haber hecho una película romántica, que no había hecho nunca tampoco.
C: ¿Te fue difícil interpretar las escenas de defensa personal?
Era un reto pero me gustó mucho. No fue tan difícil porque había muy buen equipo. Lo bonito fue que el personaje estaba aprendiendo también. No tenía que hacerlo perfecto porque también era algo nuevo para ella, entonces teníamos eso en común: dos chicas que no habían hecho eso nunca y que por primera vez aprendieron un poco de técnica y de base, así que no había tanta presión en ese sentido.
C: Hugo, Sebastián tiene esta energía de hombre misterioso, protector y bastante cerrado emocionalmente, ¿te fue difícil meterte en el personaje?
H: No tan difícil. Y yo no diría que solo es misterioso, sino también complejo y un poquito complicado porque hay muchas cosas que él tiene que manejar en su vida. Pero no fue tan duro porque creo que es un arquetipo que me funciona bien, aunque sea diferente. Me gusto mucho tener que hacer un personaje tan fuerte porque nos encanta ser personas que no somos en la vida real. Era como una versión más heroica de mí.
C: ¿Qué parte de Sebastián no se parece absolutamente nada a ti?
Yo creo que soy más emocional, que tengo más fantasía que él. También él es americano. Y hay diferencias entre los europeos y los americanos. Yo no podría sacrificar mi vida por el trabajo como él, soy un poquito más egoísta.
C: Ester, ¿qué aprendiste de ti durante este rodaje que no esperabas descubrir?
E: Me conozco bastante. ¿Qué aprendí de mí?
H: ¿Que en un mes puedes transformarte en una boxer profesional?
E: No tanto, no tanto. Bueno, sí. Que me gusta el boxeo, descubrí. No lo he seguido haciendo porque soy un poco desastre porque me cuesta tener una rutina. Pero lo disfruté mucho. Me encantaría retomarlo, creo que es una manera de hacer ejercicio increíble, no de una manera profesional ni nada , pero como entrenamiento muy interesante.
H: Y ella tiene un buen gancho al hígado como los mexicanos.
E: Es que he pasado mucho tiempo en México. Tengo mucha conexión.
C: ¿Qué crees que hace que Marfil y Sebastián funcionen como pareja a pesar de ser tan diferentes?
E: Es que no funcionan (risas). Pero conectan por los contrastes.
H: Porque se aportan cosas que el otro no tiene.
E: Hay muchas diferencias que hace que se atraigan, pero eso hace que todo sea más complicado. Es decir, es su guardaespaldas. Hay mucho peligro alrededor de ellos aunque ella no lo sabe al principio.
C: Hugo, ¿cuál fue tu escena favorita de filmar y por qué?
Muchas. A un nivel de actor, la acción es muy divertida porque es tangible. Porque estás en el momento, estás en tu cuerpo. Fue muy divertido cuando entrenábamos, mucha improvisación y fue muy divertido.