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Películas y series que te harán dejar de extrañar a quien no te valoró

A veces no necesitas otro consejo de tus amigas. Necesitas una película que te recuerde exactamente por qué mereces algo mucho mejor.

Septiembre 07, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Películas y series que te harán dejar de extrañar a quien no te valoró

Getty Images

Los personajes del cine y la televisión son fieles acompañantes cuando necesitamos distraernos del estrés cotidiano, superar un romance fallido o simplemente transportarnos a otro lugar, lejos de las preocupaciones del día a día. Y es que hay momentos en los que sabes perfectamente que no deberías extrañar a una persona, pero tu cerebro parece no haber recibido el aviso. Vuelves a sus fotos, recuerdas lo bonito, repasas viejas conversaciones y, por alguna razón, terminas echando de menos a alguien que no te dio ni la mitad de lo que tú estabas dispuesta a dar.

No se trata de convencerte de que nunca lo quisiste ni de borrar de golpe todos los recuerdos. A veces solo necesitas un pequeño recordatorio de que extrañar a una persona no significa que fuera buena para ti. Estas películas y series te funcionarán como una especie de terapia: historias de mujeres que pierden un amor, se rompen un poquito, lloran lo necesario y, eventualmente, vuelven a encontrarse consigo mismas.

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Películas y series que te harán dejar de extrañar a quien no te valoró

El descanso

Dos mujeres intercambian casas después de sufrir decepciones amorosas y terminan encontrando nuevas posibilidades, tanto en el amor como en su vida general. Básicamente cerraron una puerta y descubrieron que algo prometedor las esperaba del otro lado. Protagonizada por Cameron Díaz, Jude Law y Kate Winslet, este filme te ayudará a recordar que siempre puede aparecer algo o alguien mejor, y que aquella persona que creías que era la indicada para ti, quizá nunca lo fue.

Sex and the city

Esta icónica serie (y sus películas) te recuerdan que un hombre no es el centro de tu vida. Porque Carrie podrá tener sus dramas con Mr. Big, Aidan y un largo etcétera, demás dramas sentimentales, pero siempre termina volviendo a algo más importante: sus amigas, su identidad y su propia vida.

Gilmore Girls

Si quieres una trama para recordar que tu vida continúa a pesar de que tu corazón esté hecho añicos, entonces los dramas de Rory y Lorelai te dejarán un aprendizaje muy importante: una ruptura puede ocupar muchísimo espacio en tu cabeza sin tener que convertirse en toda tu historia.

Bajo el sol de Toscana

Después de ser víctima de una dolorosa infidelidad por parte de su esposo, una exitosa mujer decida comenzar una nueva vida en Italia, y después de mudarse, comienza una inesperada amistad con su vecino. El mensaje de esta comedia romántica es muy poderoso: los finales trágicos suelen traer inicios mucho más felices.

Cómo ser soltera

Bien dicen que mejor sola que mal acompañada, y esta comedia te enseña que la soltería no tiene por qué ser negativa o representar un vacío, sino que puede resultar ser el espacio perfecto para recuperar tu autenticidad y para aprender a vivir bajo tus propias condiciones. Porque a veces tu propia compañía es lo único que necesitas para sentirte plena.

La peor persona del mundo

Julie tiene problemas con su vida profesional y romántica. A lo largo de cuatro años, podemos ver cómo su “desastre existencial” va tomando un mejor camino hasta que termina reedescubriéndose a sí misma. Esta película te muestra que es perfectamente válido no saber qué quieres en la vida, pero que nunca debes aceptar estar en una relación solo por comodidad.

Valeria

En esta serie española, la protagonista se da cuenta de que su matrimonio ya no tiene futuro. Decidida a salir de su fallida relación sentimental, se apoya en sus amigas para redescubrir su valor y su esencia, pero sobre todo su mejor versión.

Estas películas y series no necesariamente harán que dejes de extrañarlo, pero sí pueden ayudarte a recordar que el fin de una relación no significa tragedia, sino una oportunidad para empezar de cero.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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