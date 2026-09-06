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Estos son los signos que más envidia despiertan: ¿qué tienen que todos desean?

Algunos signos del zodiaco brillan con luz propia y despiertan admiración, pero también envidia. ¿Cuáles son y qué cualidades les envidian?

Septiembre 06, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los signos del zodiaco que despiertan envidia sin querer

Los signos del zodiaco que despiertan envidia sin querer

Getty Images

Durante años, la astrología ha atribuido características y cualidades especiales a cada signo del zodiaco; sin embargo, algunos parecen destacar sin esfuerzo: su personalidad, seguridad y carisma les otorgan un brillo difícil de ignorar, capaz de despertar admiración y, en ocasiones, también cierta envidia.

Esto no significa que sean perfectos, o que los otros signos no sean especiales también, simplemente poseen características que pueden resultar sumamente atractivas para los demás, y que provocan ese sentimiento de: “¿por qué yo no tengo eso?”.

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Los signos del zodiaco que despiertan envidia sin querer

De acuerdo con la astrología, estos son los signos del zodiaco que más envidia atraen, y las cualidades que suelen causar ese sentimiento.

Leo

Leo es un signo que llama la atención de forma natural y sin proponérselo, su seguridad y personalidad magnética, hacen que rara vez pasen desapercibidas, pues además, no tienen miedo a mostrar sus talentos, y es precisamente esta confianza la que genera admiración y de vez en cuando, cierta envidia.

Libra

Libra, regido por Venus, destaca por su elegancia, diplomacia y búsqueda constante del equilibrio. Su energía armoniosa y encanto natural pueden despertar admiración y cierta envidia entre quienes desean esa serenidad y belleza.

Tauro

Tauro, signo de tierra, destaca por su paciencia, constancia y perseverancia. Su capacidad para mantenerse firme y construir una vida estable puede despertar admiración y cierta envidia, pues todo lo hace parecer demasiado fácil.

¿Cómo sentirás a Plutón retrógrado en Acuario según tu signo del zodiaco?

Los signos del zodiaco que despiertan envidia sin querer

Getty Images

Escorpio

Escorpio es el signo más magnético del zodiaco, suele ser misterioso por naturaleza, pues su personalidad reservada, pero al mismo tiempo intensa, hace que los demás quieran saber qué es eso en lo que está pensando, una cualidad que suele atraer a los hombres y que causa envidia entre las mujeres.

Sagitario

Sagitario se caracteriza por su espíritu aventurero, libre y optimista, su deseo constante de vivir nuevas experiencias y atreverse a salir de su zona de confort es precisamente lo que despierta admiración y, al mismo tiempo, cierta envidia.

Acuario

Acuario tiene algo que no todos poseen: la capacidad de sentirse cómodo siendo diferente, su creatividad, originalidad y manera poco convencional de ver el mundo pueden convertirlo en una persona difícil de olvidar.

Mientras otros buscan encajar, Acuario suele preferir seguir su propio camino, y esa autenticidad puede despertar cierta envidia, especialmente en quienes desearían tener el valor de romper con las expectativas y hacer las cosas a su manera.

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