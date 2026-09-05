La cuarta temporada de Ted Lasso se estrenó el 5 de agosto de 2026 en Apple TV con el lanzamiento de su primer episodio y cada semana se han ido estrenando nuevos capítulos. Esta vez, uno de los nuevos personajes que se incorporan a la serie es el de Paloma Cinco. La actriz mexicana le da vida a María Rojas, la hermana de Dani Rojas (Cristo Fernández), quien resulta ser su hermano también en la vida real. Paloma es cineasta, productora y una de las mentes detrás de Espectro MX Films, además de un talento más abriéndose puertas en el extranjero.

Descubre todo lo que nos contó la artista mexicana sobre su participación en Ted Lasso.

Paloma Cinco: Todo sobre la incorporación de la actriz mexicana a la temporada 4 de Ted Lasso Apple Tv

Paloma Cinco: Todo sobre la incorporación de la actriz mexicana a la temporada 4 de Ted Lasso

C: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando recibiste la oportunidad de formar parte de Ted Lasso?

P: Fue una mezcla de emoción, incredulidad y muchísimo agradecimiento. Cristo, mi hermano, y yo tuvimos una idea que nos emocionaba mucho y decidimos hacer un pitch a todo el equipo creativo, de producción y casting. Grabamos unos self-tapes, incluso hicimos un teaser jugando fútbol y otro entrenando, y lo mandamos sin saber realmente qué iba a pasar después. Y entonces pasó el tiempo y dejamos de tener noticias. Por eso, cuando finalmente recibí la noticia, fue como: “¿De verdad está pasando?”. Me acuerdo perfecto de la emoción que sentimos. Los únicos a los que se lo contamos en ese momento fueron mis papás, y cuando les dimos la noticia nos abrazamos con muchísima emoción. Fue un momento muy especial.

C: ¿Eras fan de la serie antes de entrar al universo de Ted Lasso?

P: Sí. Ya conocía y disfrutaba muchísimo la serie. Creo que una de las cosas que más me emocionaba era justamente entrar a un universo que ya quería y admiraba por muchísimas razones. Y cuando empiezas a conocer el mundo detrás de cámaras, descubres que hay todavía más cariño, trabajo y detalle así como uno imagina viendo la serie.

C: ¿Qué significó para ti llegar a una producción de este tamaño y con una audiencia tan grande?

P: Fue enorme para mí. No solamente por el tamaño de la producción y por la audiencia que tiene Ted Lasso, sino por todo lo que representa profesionalmente estar en un proyecto así. También fue una oportunidad para aprender muchísimo y para demostrarme a mí misma que puedo desenvolverme en un espacio de esta magnitud. Llegar a una producción tan grande y poder formar parte de ella es algo que me llena de muchísimo orgullo.

C: ¿Qué puedes contarnos de tu personaje sin spoilearnos nada?

P: Puedo contarles que es un personaje con muchísima energía, muy carismático y con una personalidad bastante divertida. Tiene una relación muy especial con el fútbol, pero también tiene una manera muy particular de entender qué lugar ocupa este deporte en su vida. Creo que algo que me encanta de ella es que, aunque tiene una personalidad muy alegre y segura, también tiene su propia identidad, esto ultimo es muy importante mencionar, ya lo verán. No quiero contar demasiado porque creo que parte de la diversión es conocerla conforme avanza la historia. Solo puedo decir que espero que el público se divierta con ella tanto como yo me divertí interpretándola.

C: ¿Cómo fue tu primer día en el set? ¿Estabas nerviosa?

P: Sí, definitivamente estaba nerviosa, pero era una mezcla muy bonita de emoción, nervios y muchas ganas de estar a la altura del momento. Yo ya conocía a muchas personas del cast y del crew de las temporadas anteriores, así que regresar después de varios años y encontrarme prácticamente con el mismo equipo fue muy especial. Fue muy bonito volver a conectar con todos, saludarlos. Además, se sentía en el ambiente una energía increíble. Todo el mundo estaba muy feliz de regresar después de tres años y había muy buenas vibras en el set. A mí me tocó incorporarme durante las primeras semanas de producción en Londres, así que la energía estaba a tope. Y para mí había algo muy especial: esta vez ya no estaba detrás de cámaras, sino frente a ellas. Eso hacía que todo se sintiera diferente. Aunque ya conocía el mundo de Ted Lasso, ahora me tocaba vivirlo desde otro lugar. Y creo que esa sensación de familiaridad, combinada con la emoción de estar frente a la cámara, hizo que mi primer día fuera muy especial.

C: ¿Hay alguna escena o momento de esta temporada en el guion que te sorprendió en el set?

P: Sí, hubo varios momentos que me sorprendieron incluso después de haber leído el guion. Creo que una de las cosas más bonitas de Ted Lasso es que puede pasar de algo completamente divertido a algo muy emocional casi sin que te des cuenta. Hay escenas que, cuando las lees, ya son especiales, pero cuando las ves cobrar vida en el set adquieren otra dimensión. Sin spoilear, hubo momentos en los que pensé: “Wow, esto va a pegarle al público”.

C: ¿Qué aprendiste trabajando con Jason Sudeikis y el resto del elenco?

P: Aprendí muchísimo, pero sobre todo aprendí la importancia de escuchar, de estar presente y de confiar en el trabajo. Ver a actores con tanta experiencia trabajar con tanta generosidad fue una gran lección. Jason tiene una manera muy especial de crear un ambiente en el que la creatividad y la espontaneidad tienen muchísimo espacio. También me quedo con la importancia de no perder la humanidad y el sentido del humor, incluso en una producción tan grande.

C: Ted Lasso es una serie conocida por mezclar comedia con momentos muy emocionales. ¿Qué te gustaría que el público descubriera de tu personaje?

P: Me gustaría que el público descubriera que hay mucho más detrás de lo que vemos a primera vista. Creo que una de las cosas que hace tan especial a Ted Lasso es que nunca juzga a sus personajes solamente por una primera impresión; siempre hay una historia, una emoción o una razón detrás. Espero que el público pueda conectar con mi personaje, reírse con ella y sorprenderse con ella.