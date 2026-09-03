Harry Styles y Zoë Kravitz revelan cómo sería la boda de sus sueños

Harry Styles y Zoë Kravitz comenzaron a salir en agosto de 2025 y ocho meses después decidieron dar el siguiente paso y comprometerse, y mientras preparan cada detalle de su boda, la pareja disfruta mucho de estar comprometidos.

De acuerdo con algunas fuentes, aunque el cantante y la actriz tienen agendas llenas de trabajo y compromisos, no han dejado de preparar poco a poco el momento en el que se darán el “si, quiero”, pues quieren que sea un día muy especial.

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Así será la boda de ensueño de Harry Styles y Zoë Kravitz

De acuerdo con información de la revista People, Harry y Zoë quieren que su boda sea pequeña e íntima, pero con una celebración grande, la pareja quiere una fiesta por todo lo alto y con la música como protagonista.

“Zoë y Harry quieren música en directo, eso es una parte importante de la boda para ellos”, asegura el medio. “Aparte de eso, lo que más les importa es tener a sus seres queridos cerca y salir de fiesta con quienes les rodean”.

Como Harry y Zoë están trabajando en varios proyectos en este momento, están llevando los planes de su boda con calma y sin presiones.

“No son muy exigentes con los detalles de la boda. Les importa más crear una experiencia divertida y hermosa para quienes aprecian”.

Y es que aunque están enfocados en llegar al altar, la pareja disfruta mucho de estar comprometidos, por lo que al parecer, no tienen mucha primera porque llegue el día de su boda.

“Son una unidad tan fuerte”, dice una fuente a People. “Sus personalidades y estilos de vida encajan tan bien, son una pareja increíble”.

¿Cómo ha sido la relación de Harry Styles y Zoë Kravitz?

La pareja desató rumores de romance en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Roma, y poco después, surgieron reportes de que habían sido captados besándose en Londres, desde entonces, fuentes cercanas han asegurado que Harry y Zoë mantienen una relación seria y buscan aprovechar al máximo el tiempo juntos, pese a sus apretadas agendas.

Incluso, Kravitz acompañó a Styles durante el inicio de su gira en Ámsterdam.

“Estaba emocionada de apoyarlo en la noche de estreno en Ámsterdam”, dijo una fuente a People en ese momento. “Le gusta su música y le encanta verlo actuar en directo. Simplemente se lo están pasando genial juntos”.

Por otra parte, amigos cercanos al cantante han revelado que “Harry se encuentra más feliz que nunca”, y agregaron: “Zoë lo apoya muchísimo y, cada vez que sus agendas se lo permiten, ambos aprovechan para pasar juntos todo el tiempo posible”.